"ТОК" открыл прием заявок на участие в питчинге документальных проектов

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Видеоплатформа МИА "Россия сегодня" "ТОК" открыла в пятницу прием заявок на участие в питчинге документальных проектов. Победители отбора получат все необходимые производственные мощности и оборудование для съемки задуманных документальных фильмов.

Принять участие в питчинге могут студенты и выпускники средних и высших учебных заведений по теле- и киноспециальностям старше 18 лет. Тема заявки ничем не ограничивается, главное, чтобы она представляла интерес для максимально широкой аудитории. Соискателям предлагается заполнить анкету на сайте и подать заявку до 31 декабря 2019 года.

Победители смогут реализовать свои проекты на технической площадке "ТОК" с привлечением профессиональных операторов и монтажеров, современного оборудования, цветокоррекции, CG-графики). Их фильмы будут показаны на онлайн-площадках проекта с общей аудиторией более 2 млн подписчиков. Лучшие проекты получат поддержку на крупнейшем новостном портале страны ria.ru, а лучшим авторам будет предложено войти в команду "ТОК".