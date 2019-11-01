Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T11:12Z
https://ria.ru/20191101/1560478116.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/73/1560477330_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_af4353de64c2c89f0279dc02121b5ecb.jpg
РИА Новости

"ТОК" открыл прием заявок на участие в питчинге документальных проектов

11:12 01.11.2019
53
© ТОК"ТОК" открыл прием заявок на участие в питчинге документальных проектов
ТОК открыл прием заявок на участие в питчинге документальных проектов
© ТОК
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Видеоплатформа МИА "Россия сегодня" "ТОК" открыла в пятницу прием заявок на участие в питчинге документальных проектов. Победители отбора получат все необходимые производственные мощности и оборудование для съемки задуманных документальных фильмов.
Принять участие в питчинге могут студенты и выпускники средних и высших учебных заведений по теле- и киноспециальностям старше 18 лет. Тема заявки ничем не ограничивается, главное, чтобы она представляла интерес для максимально широкой аудитории. Соискателям предлагается заполнить анкету на сайте и подать заявку до 31 декабря 2019 года.
Победители смогут реализовать свои проекты на технической площадке "ТОК" с привлечением профессиональных операторов и монтажеров, современного оборудования, цветокоррекции, CG-графики). Их фильмы будут показаны на онлайн-площадках проекта с общей аудиторией более 2 млн подписчиков. Лучшие проекты получат поддержку на крупнейшем новостном портале страны ria.ru, а лучшим авторам будет предложено войти в команду "ТОК".
"ТОК" – видеопроект МИА "Россия сегодня" в социальных сетях в формате, адаптированном под мобильные устройства. С момента запуска в сентябре 2017 года общее количество просмотров его видео превысило миллиард.
ТОК
29 октября, 17:24РИА Новости
Интернет-СМИ "ТОК" стало инфопартнером итогового форума "Сообщество"
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
Новости агентства
Рекомендуем
Тестирование VR-очки на стенде МИА Россия сегодня в рамках Russian Tech Week 2019 в инновационном центре Сколково
РИА Новости представило VR-проекты на Tech Week 2019
Юлия Атанова и Дмитрий Карпов на конференции по медиадизайну M&DC2k19
"Россия сегодня" провела первую в стране конференцию по медиадизайну
Трансляция документальных фильмов ТОК на форуме общественной палаты Сообщество
Фильмы "ТОК" посмотрели более тысячи участников форума "Сообщество"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Результаты дискуссий ПМЭФ обобщили в спецвыпуске научного журнала
Люди Донбасса. Владимир Цемах: Я не считаю себя террористом. Я защищал свой дом
"Люди Донбасса". Интервью со "свидетелем" по делу МН17 Владимиром Цемахом
Никос Дендиас во время встречи с Исраэлем Кацем в Греции
Греция выступает за сохранение целостности Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Логотип Россия сегодня
МИД назвал обвинения литовского портала в адрес "России сегодня" вбросом
Снегопад в Москве
В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Камчатка
Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти
Дом в заснеженном селе
В Тверской области восстановлено электроснабжение
Пара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах
Российские туристы рассказали, как проведут новогодние каникулы
Студентов и школьников приглашают на тренинг Дверь в предпринимательство
Студентов и школьников приглашают на тренинг "Дверь в предпринимательство"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Трамп предложил провести встречу по торговле с Си Цзиньпином в Айове
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
Лента новостейМолния