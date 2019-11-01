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РИА Новости
Тверская область

В Тверской области полностью восстановлено электроснабжение

10:36 01.11.2019
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© РИА Новости / Татьяна Воронцова / Перейти в фотобанкДом в заснеженном селе
Дом в заснеженном селе
© РИА Новости / Татьяна Воронцова
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ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Тверской области, которое в ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятной погоды было отключено, полностью восстановлено, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.
Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области находилась на постоянном контроле главы региона. Губернатор руководил деятельностью региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области с участием глав муниципальных образований. В настоящее время в регионе продолжается мониторинг ситуации и контроль за бесперебойным электроснабжением потребителей.

"Нам удалось существенно минимизировать ситуацию с нарушением энергоснабжения районов Верхневолжья благодаря слаженным действиям сотрудников главного управления МЧС России по Тверской области, компании "Россети", руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным правительством", - сказал губернатор на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тверской области.

Он добавил, что работы в населенных пунктах, где произошли сбои в энергообеспечении, велись круглосуточно. Было задействовано более 280 бригад, около 1,2 тысячи человек, 400 единиц техники. Также в регион были направлены дополнительные линейные бригады Россетей, специализирующиеся на линиях высокого напряжения. Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывали адресную помощь по заявкам, поступающим в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
30 октября, 21:36Тверская область
Руденя дал поручение главам районов Верхневолжья
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