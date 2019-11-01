Стартовало народное голосование конкурса "Доброволец России – 2019"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Зрительское голосование за проекты участников всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России – 2019" стартовало 1 ноября, сообщает пресс-служба конкурса.

Для того чтобы отдать голос за лучший проект, необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе "Добровольцы России" и выбрать понравившуюся инициативу в разделе "Конкурс" до 10 ноября.

Проголосовать можно только за один проект во всех номинациях и возрастных категориях в разделе "Социальный проект", а также за одну работу или инициативу в категориях "Доброе дело" и "Творческая работа".

Победителей специальной номинации "Народное признание" объявят на Международном форуме добровольцев, который будет проходить в Сочи 2–5 декабря.

В категориях "Доброе дело" и "Творческая работа" представлены работы и инициативы участников конкурса в возрасте от 8 лет, а во всех номинациях категории "Социальный проект" – в возрасте от 14 до 17 лет и старше 18 лет.

По итогам голосования в каждой из категорий выберут по одному победителю (в категории "Социальный проект" победителей определят в двух возрастных категориях).

Победители зрительского голосования получат возможность стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов в следующем году, а также зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет).