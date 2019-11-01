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РИА Новости
Школа волонтера

Стартовало народное голосование конкурса "Доброволец России – 2019"

10:39 01.11.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокСтартовало народное голосование конкурса "Доброволец России – 2019"
Стартовало народное голосование конкурса Доброволец России – 2019
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Зрительское голосование за проекты участников всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России – 2019" стартовало 1 ноября, сообщает пресс-служба конкурса.
Для того чтобы отдать голос за лучший проект, необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе "Добровольцы России" и выбрать понравившуюся инициативу в разделе "Конкурс" до 10 ноября.
Проголосовать можно только за один проект во всех номинациях и возрастных категориях в разделе "Социальный проект", а также за одну работу или инициативу в категориях "Доброе дело" и "Творческая работа".
Победителей специальной номинации "Народное признание" объявят на Международном форуме добровольцев, который будет проходить в Сочи 2–5 декабря.
В категориях "Доброе дело" и "Творческая работа" представлены работы и инициативы участников конкурса в возрасте от 8 лет, а во всех номинациях категории "Социальный проект" – в возрасте от 14 до 17 лет и старше 18 лет.
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По итогам голосования в каждой из категорий выберут по одному победителю (в категории "Социальный проект" победителей определят в двух возрастных категориях).
Победители зрительского голосования получат возможность стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов в следующем году, а также зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет).
Кроме того, они получат информационную и консультационную поддержку.
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