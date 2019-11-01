Москва представит новейшую продукцию на II Китайском импортном ЭКСПО

МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Второе Китайское международное импортное ЭКСПО пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае. Россия является единственной страной-участницей, которая дважды станет главным гостем на мероприятии. Второе Китайское международное импортное ЭКСПО пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае. Россия является единственной страной-участницей, которая дважды станет главным гостем на мероприятии.

В качестве одного из организаторов делегации правительства Москвы, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе отметил, что Китайское международное импортное ЭКСПО уже стало самой влиятельной торгово-экономической и деловой платформой Китая. На предстоящем ЭКСПО Москва представит новейшую высокотехнологичную продукцию в различных областях.

По словам Евгения Дридзе, в Москве сконцентрировано 90% интеллектуальных ресурсов страны.

На этот раз правительством было отобрано 15 инновационных компаний для участия во втором ЭКСПО.