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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Москва представит новейшую продукцию на II Китайском импортном ЭКСПО

10:30 01.11.2019
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© Официальная страница турнира The International в TwitterВид на Шанхай
Вид на Шанхай
© Официальная страница турнира The International в Twitter
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Второе Китайское международное импортное ЭКСПО пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае. Россия является единственной страной-участницей, которая дважды станет главным гостем на мероприятии.
В качестве одного из организаторов делегации правительства Москвы, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе отметил, что Китайское международное импортное ЭКСПО уже стало самой влиятельной торгово-экономической и деловой платформой Китая. На предстоящем ЭКСПО Москва представит новейшую высокотехнологичную продукцию в различных областях.
По словам Евгения Дридзе, в Москве сконцентрировано 90% интеллектуальных ресурсов страны.
На этот раз правительством было отобрано 15 инновационных компаний для участия во втором ЭКСПО.
"Чтобы дать возможность московским предпринимателям лучше понять китайский рынок и установить связи с китайскими партнёрами, правительство Москвы в ходе проведения второго ЭКСПО организует визит представителей российского бизнеса в несколько технопарков Шанхая", - поделился Евгений Дридзе.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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