В Якутии похитившая 15 миллионов рублей кассир банка получила условный срок

"Так, на свадьбу дочери ею было похищено 1,5 миллиона рублей, ежедневно на продукты питания расходовалось не менее 3 тысяч рублей, для проведения дня рождения супруга похитила 300 тысяч рублей. Свою вину осужденная признала полностью. С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе наличие группы инвалидности, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд посчитал возможным назначить Саранюк Н.С. наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14 миллионов 875 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.