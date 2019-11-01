Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T08:23Z
https://ria.ru/20191101/1560469557.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/69757/74/697577493_0:188:2501:1594_1036x0_80_0_0_e432483354b27a97ea5b5b66f88a67a7.jpg
РИА Новости

В Якутии похитившая 15 миллионов рублей кассир банка получила условный срок

08:23 01.11.2019
1018
© РИА Новости / Руслан КривобокБанк "ВТБ"
Банк ВТБ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
ЯКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд Якутии подтвердил не связанное с реальным лишением свободы наказание кассиру банка ВТБ, похитившей из хранилища 15 миллионов рублей на свадьбу дочери, день рождения супруга и личные нужды, сообщает пресс-служба суда.
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
29 октября, 08:00РИА Новости
Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет
Как отметили в Верховном суде, представитель банка подал апелляцию на приговор Якутского городского суда от 15 августа 2019 года, которым Саранюк Н.С. осуждена за хищение средств в особо крупном размере к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.
В суде установлено, что, пользуясь своим служебным положением, кассир, разработала "способ хищения денежных средств из хранилища банка и похитила 15 миллионов рублей в период с 14 июня 2014 года по 23 мая 2018 года".
В суде первой инстанции она рассказала, что похищенное потратила на личные нужды, в том числе на дорогостоящую одежду, парфюмерию, отдых.
"Так, на свадьбу дочери ею было похищено 1,5 миллиона рублей, ежедневно на продукты питания расходовалось не менее 3 тысяч рублей, для проведения дня рождения супруга похитила 300 тысяч рублей. Свою вину осужденная признала полностью. С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе наличие группы инвалидности, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд посчитал возможным назначить Саранюк Н.С. наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14 миллионов 875 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.
С приговором горсуда не согласился представитель потерпевшего, в апелляционной жалобе он просил исключить указание суда о назначении наказания условно, назначить в качестве дополнительного наказания запрет занимать должность, связанную с работой с денежными средствами.
"Проверив представленные материалы уголовного дела, изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав стороны, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для назначения осужденной наказания в виде реального лишения свободы и определил приговор суда 1 инстанции оставить без изменения", - заключили в Верховном суде. Приговор вступил в законную силу.
Девушка со смартфоном и банковской картой
23 октября, 10:06РИА Новости
Глава Group-IB рассказал, как по телефону распознать банковского мошенника
821201617
Обсудить 5
Якутский городской судВТБЯкутияЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого округа прокомментировал убийство ребенка в Нарьян-Маре
Крым. Алушта. Профессорский уголок
В России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине
Продажа мяса на продовольственном рынке
Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Спасатели изучают предметы с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява
"Летающие гробы": грязные секреты корпорации Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
Лента новостейМолния