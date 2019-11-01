С подростками, создавшими "бойцовский клуб" на Сахалине, работают психологи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Психологи в Психологи в сахалинском городе Оха начали работу с подростками, которые участвовали в "бойцовском клубе", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

В среду местный портал Okha65.ru сообщил о группе в "ВКонтакте", в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил один на один. Как отмечало СМИ, в соцсети выложено несколько видео боев, где подростки бьют друг друга, снарядившись тряпочными перчатками, а за ними наблюдает еще 50-70 "членов клуба". Прокуратура сообщила в четверг, что начала проверку.

"К выяснению обстоятельств и профилактическим беседам уже приступили местные психологи и социальные работники. Вскоре к ним присоединится бригада Центра психолого-педагогической помощи семье и детям. Кроме того, в Оху вылетает выездная комиссия по делам несовершеннолетних", – приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства Сергея Наумова.

Отмечается, что местные педагоги и психологи поименно работают с ребятами, которые были подписаны на соответствующую группу в социальной сети.

По данным исполняющей обязанности руководителя отдела образования Охинского района Натальи Ножиной, в школах города представители полиции и прокуратуры ведут беседы с детьми и их родителями, чтобы получить информацию о "бойцовском клубе".