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РИА Новости

С подростками, создавшими "бойцовский клуб" на Сахалине, работают психологи

04:31 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьный класс. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Психологи в сахалинском городе Оха начали работу с подростками, которые участвовали в "бойцовском клубе", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
В среду местный портал Okha65.ru сообщил о группе в "ВКонтакте", в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил один на один. Как отмечало СМИ, в соцсети выложено несколько видео боев, где подростки бьют друг друга, снарядившись тряпочными перчатками, а за ними наблюдает еще 50-70 "членов клуба". Прокуратура сообщила в четверг, что начала проверку.
"К выяснению обстоятельств и профилактическим беседам уже приступили местные психологи и социальные работники. Вскоре к ним присоединится бригада Центра психолого-педагогической помощи семье и детям. Кроме того, в Оху вылетает выездная комиссия по делам несовершеннолетних", – приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства Сергея Наумова.
Отмечается, что местные педагоги и психологи поименно работают с ребятами, которые были подписаны на соответствующую группу в социальной сети.
По данным исполняющей обязанности руководителя отдела образования Охинского района Натальи Ножиной, в школах города представители полиции и прокуратуры ведут беседы с детьми и их родителями, чтобы получить информацию о "бойцовском клубе".
"В ближайшее время наши школьники уйдут на каникулы, поэтому в каждом классе проводятся классные часы на тему безопасности, агрессии, участия в социальных сетях. С ребятами, состоящими в группе социальной сети, проводится индивидуальная работа", - отметила Ножина.
Кадр из фильма Бойцовский клуб
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