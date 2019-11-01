Эксперт рассказал о пользе и рисках закона об устойчивой работе Рунета

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Закон об устойчивой работе Рунета полезен и позволит сохранить работоспособность сети в России при внешнеполитических проблемах, однако он может привести к удорожанию товаров и услуг, заявил РИА Новости руководитель департамента системных решений Закон об устойчивой работе Рунета полезен и позволит сохранить работоспособность сети в России при внешнеполитических проблемах, однако он может привести к удорожанию товаров и услуг, заявил РИА Новости руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Закон вступает в силу с 1 ноября этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

По словам эксперта, закон действительно полезен. "Строится инфраструктура, которая в случае глобальных внешнеполитических проблем и попытки полного отключения России от интернета частично позволит сохранить работоспособность Рунета и основных сервисов. На реализацию закона, по различным оценкам, на текущий момент заложено около 30 миллиардов рублей", - указал Фишман.

Он напомнил, что закон подразумевает создание национальной системы доменных имен, единого реестра операторов связи и установку на их каналах спецоборудования, создание реестра точек обмена трафиком. Также предполагается разработка новых сервисов, а с операторов связи снимается требование по блокировке сайтов, - Роскомнадзор сможет делать это самостоятельно. "В рамках реализации этого закона предполагается проводить ряд учений - эмулировать такую ситуацию в замкнутых масштабах и учиться с этим жить. Это полезно, и правильно", - сказал он. В то же время эксперт считает маловероятной ситуацию, когда РФ полностью заблокируют от интернета.

"Реализация этого закона и создание единых точек обмена трафиком может привести к увеличению стоимости товаров и услуг", - указал эксперт Group-IB. Он объяснил, что маршрутизация в интернете строится с учетом времени задержки, загруженности, стоимости каналов. При введении единого реестра прописанные маршруты не будут учитывать динамику изменения трафика и эти "единые точки" могут стать точками "отказа" и приведут к росту цен и падению скорости.