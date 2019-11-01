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РИА Новости

В России вырос размер пошлины за получение вида на жительство

00:26 01.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолучение вида на жительство
Получение вида на жительство
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Получение вида на жительство. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Размер пошлины за получение вида на жительство в России иностранцами и лицами без гражданства, в том числе в случае замены документа, вырос с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей в РФ, соответствующий федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс вступил в силу в России в пятницу, 1 ноября.
Как ранее объяснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, решение об увеличении пошлины было принято в связи с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).
Ранее размер пошлины составлял 3,5 тысячи рублей.
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