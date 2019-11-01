В России вырос размер пошлины за получение вида на жительство

Как ранее объяснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, решение об увеличении пошлины было принято в связи с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).