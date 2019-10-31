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РИА Новости
Новости Подмосковья

Семь новых дорог откроют в Подмосковье к Новому году

21:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Семь новых дорог откроют в Московской области до конца 2019 года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
В первую очередь движение запустят на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. После этого до 15 ноября откроют мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада. Под конец года можно будет воспользоваться пешеходным переходом рядом с жилым комплексом "Весенний" и дорогой на улице 43-й Армии в Подольске.
Помимо этого начнет функционировать Зенинское шоссе в Люберцах. Еще один проект – реконструкция развязки на МКАД, которая облегчит выезд из Красногорска и с прилегающих территорий.
"Сейчас, спасибо Москве, идет большая работа по реконструкции развязки на МКАД – это тоже облегчит выезд из Красногорска и с прилегающих территорий. До конца года наша задача – сдать семь объектов. В ближайшее время мы заканчиваем строительство моста в Щелкове, о нем тоже говорили. Жители долгие годы требовали, просили, умоляли построить мост, который позволит выехать из Щелкова", – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он рассказал и о другой работе в сфере строительства, которая ведется в регионе.
Так, рабочие реконструируют улицу Туполева в Жуковском, Путилковское шоссе в Красногорске и Октябрьский проспект в Люберцах. А в конце года стартует возведение моста в Воскресенске. В Лобне же реконструируют одноименное шоссе и построят северный обход. Там сделают удобный подъезд, тротуары, освещение. К работам приступят в декабре, планируется завершить их не позднее чем через два года.
Кроме того, настало время для обновления дорог в Путилкове из-за роста числа местного населения и постоянных пробок. В связи с этим в населенном пункте расширяют Путилковское шоссе. В 2022–2023 годах строители займутся сооружением тоннеля, по которому можно будет заехать со МКАД.
Еще один важный дорожный проект в Подмосковье – развязка в Химках на улице Репина, которая соединит две части города. Ее доделают к 2021 году. Сейчас там проезжает около 1,3 тысячи машин в час, поэтому на этом участке постоянные пробки. Благодаря новой дороге водители будут добираться до пункта назначения в три-четыре раза быстрее.
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