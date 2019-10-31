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РИА Новости

Глава МИД Израиля заявил об угрозах стабильности со стороны Турции и Ирана

19:38 31.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникИсраэль Кац во время встречи с Никосом Дендиасом в Греции
Исраэль Кац во время встречи с Никосом Дендиасом в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран и Турция угрожают безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.
"Мы говорили о региональных вопросах, об угрозах, которые представляют Иран и Турция, угрозах безопасности и стабильности. Иран - своей ядерной программой, ракетами и поддержкой террористических организаций, таких как "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС, и Турция - своим нападением на курдов в Сирии и постоянными нарушениями морского и воздушного пространства, поддержкой радикальных организаций", - сказал Кац по завершении встречи с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
По словам израильского министра, они договорились углублять стратегический диалог на всех уровнях, включая оборону, энергетику, инвестиции.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
30 октября, 12:50РИА Новости
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Исраэль КацМИД Израиля‎ТурцияИранВ мире
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