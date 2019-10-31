Глава МИД Израиля заявил об угрозах стабильности со стороны Турции и Ирана

"Мы говорили о региональных вопросах, об угрозах, которые представляют Иран и Турция, угрозах безопасности и стабильности. Иран - своей ядерной программой, ракетами и поддержкой террористических организаций, таких как "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС, и Турция - своим нападением на курдов в Сирии и постоянными нарушениями морского и воздушного пространства, поддержкой радикальных организаций", - сказал Кац по завершении встречи с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.