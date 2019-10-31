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РИА Новости

На форуме "Сообщество" обсудили проблемы взаимодействия НКО со СМИ

19:48 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповУчастник форума
Участник форума
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. На форуме "Сообщество" председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко отметил, что за прошедшие годы значительно возросла роль общественных и некоммерческих организаций в жизни общества. "Сегодня мы уже обсуждаем их участие в формировании и реализации социальной политики государства", – сказал он.
По словам Ткаченко, в связи с этим особую роль приобретает значение СМИ в формировании отношения общества к благотворительным организациям и донесении их роли в социальной политике государства.
Начальник отдела общественно-политических проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Мария Ферсман отметила, что за последние 10 лет об НКО в средствах массовой информации стали писать в разы больше. "Это значит, что значение НКО выросло", – подчеркнула она, отметив, что сейчас читатель уже знает, что такое некоммерческие организации и какими они бывают.
За последние годы изменился и образ НКО – из участников скандалов они превратились в тех, кто меняет мир к лучшему. "В сложных резонансных историях они выступают как те, кто предлагает решение проблемы", – отметила эксперт.
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Мария Ферсман также дала рекомендации НКО по взаимодействию со СМИ. По словам эксперта, у общественных организаций есть два основных пути: предоставить СМИ интересную человеческую историю, которую журналисты могут рассказать, или выступить в публикациях СМИ в качестве экспертов.
Одно из важнейших инструментов представления деятельности НКО в средствах массовой информации – это социальная реклама. Заместитель руководителя координационного совета по социальной рекламе в ОП РФ Гюзелла Николайшвили рассказала, что совет дал возможность выстроить диалог НКО с крупнейшим СМИ. В рамках деятельности совета они могут договориться о том, что же такое социальная реклама и каким требованиям она должна соответствовать.
Николайшвили рассказала также о создании меморандума об объединении с целью противодействия мошенничеству в сфере сбора денег через социальную рекламу, который будет подписан через несколько недель. "Большинство телеканалов хотят его подписать, потому что он предполагает перечень документов, которые нужно проверить при размещении рекламы в эфире от неизвестного фонда, НКО, чтобы верифицировать этого рекламодателя", – сказала она.
Форум "Сообщество" – открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Форум проводится Общественной палатой Российской Федерации.
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