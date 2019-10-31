В Верхневолжье восстановлено электроснабжение почти 11 тысяч потребителей

ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. К настоящему времени в Тверской области, где в ночь на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение, полностью восстановлена подача электричества в домах, в которых проживают почти 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области находится на постоянном контроле губернатора Игоря Рудени. В правительстве ежедневно проходят заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

"Ответственные за возобновление электроснабжения структуры должны проконтролировать подключение каждого жилого дома, каждого потребителя", – поставил задачу глава региона.

Особое внимание Руденя обратил на необходимость восстановления сотовой связи в населенных пунктах.