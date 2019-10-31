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РИА Новости
Тверская область

В Верхневолжье восстановлено электроснабжение почти 11 тысяч потребителей

19:29 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДеревенский домик
Деревенский домик
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. К настоящему времени в Тверской области, где в ночь на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение, полностью восстановлена подача электричества в домах, в которых проживают почти 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области находится на постоянном контроле губернатора Игоря Рудени. В правительстве ежедневно проходят заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

"Ответственные за возобновление электроснабжения структуры должны проконтролировать подключение каждого жилого дома, каждого потребителя", – поставил задачу глава региона.

Особое внимание Руденя обратил на необходимость восстановления сотовой связи в населенных пунктах.
Работы в населенных пунктах Тверской области, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. Всего задействованы более 280 бригад, около 1200 человек, 400 единиц техники. В регион дополнительно направлены линейные бригады Россетей, специализирующиеся на линиях высокого напряжения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
30 октября, 21:36Тверская область
Руденя дал поручение главам районов Верхневолжья
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Тверская областьЖКХТверская область
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