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РИА Новости

Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи

18:38 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения одноклассницами на уроке физкультуры в школе в Сочи ученика четвертого класса, попавшего в больницу, сообщил РИА Новости представитель УВД по городу Сочи.
Видео с камер наблюдения с избиением мальчика на школьном стадионе выложила в Instagram мама ребенка. Она написала в описании, что ее сына избили одноклассницы, и ребенок попал в больницу. При поступлении пострадавшего врачи передали материалы в полицию.
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"Материалы зарегистрированы. По данному факту проводится проверка", - пояснил РИА Новости представитель ведомства.
"Я всегда учила сына, что девочек бить нельзя, потому он и не дал сдачи. А когда его повалили на землю и окружили другие люди и начали пинать, о самообороне не может быть и речи. Ребенок попал в больницу с ушибами мягких тканей головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа. Он неделю проходил лечение" - рассказала агентству мама мальчика Наталья Дробяско.
Она пояснила, что причиной конфликта стал нелестный отзыв ее сына об анимэ. При этом одноклассники не в первый раз нападали на мальчика, но теперь она обратилась с жалобами в управление по образованию и науке и полицию. Ее возмущает не только поведение школьного учителя, который не вмешался в конфликт даже после попытки детей привлечь к нему внимание, сказав, что мальчик должен учиться сам постоять за себя, но и отношение родителей других детей, которые даже не извинились.
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По информации управления по образованию и науке Сочи, инцидент произошел 23 октября на уроке физкультуры, когда учитель Роберб Мавян принимал нормативы у учащихся.
"Администрацией школы проведено служебное расследование. За недобросовестное исполнение обязанностей преподавателю вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Преподаватель уволен", - пояснил РИА Новости представитель управления.
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СочиРоссияПроисшествия
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