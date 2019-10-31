Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи

"Я всегда учила сына, что девочек бить нельзя, потому он и не дал сдачи. А когда его повалили на землю и окружили другие люди и начали пинать, о самообороне не может быть и речи. Ребенок попал в больницу с ушибами мягких тканей головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа. Он неделю проходил лечение" - рассказала агентству мама мальчика Наталья Дробяско.

Она пояснила, что причиной конфликта стал нелестный отзыв ее сына об анимэ. При этом одноклассники не в первый раз нападали на мальчика, но теперь она обратилась с жалобами в управление по образованию и науке и полицию. Ее возмущает не только поведение школьного учителя, который не вмешался в конфликт даже после попытки детей привлечь к нему внимание, сказав, что мальчик должен учиться сам постоять за себя, но и отношение родителей других детей, которые даже не извинились.