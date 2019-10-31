На Кубани на капитальный ремонт школ выделят более 350 миллионов рублей

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят в 2020 году на капремонт и благоустройство школ более 350 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
"В 2020 году 90 общеобразовательных организаций получат более 353 миллионов рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт зданий, замену кровли и окон, благоустройство прилегающих территорий. Также в рамках программы предусмотрено создание дополнительных 569 мест в учебных организациях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на эти цели будет выделено 17,2 миллиона рублей из краевого бюджета.
"В настоящее время на территории региона отсутствуют образовательные организации в аварийном состоянии", – добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, в текущем году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева было выделено 500 миллионов рублей на актуальные заявки от муниципалитетов на ремонт школ и детских садов.