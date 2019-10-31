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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани на капитальный ремонт школ выделят более 350 миллионов рублей

18:29 31.10.2019 (обновлено: 19:19 31.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят в 2020 году на капремонт и благоустройство школ более 350 миллионов рублей, сообщает администрация региона.

"В 2020 году 90 общеобразовательных организаций получат более 353 миллионов рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт зданий, замену кровли и окон, благоустройство прилегающих территорий. Также в рамках программы предусмотрено создание дополнительных 569 мест в учебных организациях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти цели будет выделено 17,2 миллиона рублей из краевого бюджета.
"В настоящее время на территории региона отсутствуют образовательные организации в аварийном состоянии", – добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, в текущем году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева было выделено 500 миллионов рублей на актуальные заявки от муниципалитетов на ремонт школ и детских садов.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
30 октября, 17:47Краснодарский край
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньКраснодарский крайОбщество
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