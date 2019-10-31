На Кубани на капитальный ремонт школ выделят более 350 миллионов рублей

"В 2020 году 90 общеобразовательных организаций получат более 353 миллионов рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт зданий, замену кровли и окон, благоустройство прилегающих территорий. Также в рамках программы предусмотрено создание дополнительных 569 мест в учебных организациях", - говорится в сообщении.