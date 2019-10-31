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РИА Новости

В США прокомментировали ракетный запуск КНДР

18:13 31.10.2019
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США в курсе ракетного запуска КНДР, отслеживают ситуацию и консультируются с Японией и Южной Кореей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы знаем о сообщениях относительно того, что Северная Корея произвела ракетный пуск. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультируемся с нашими союзниками в Японии и Южной Корее", - сказал представитель администрации.
В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.
Министр обороны Таро Коно
Вчера, 15:27РИА Новости
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