Владимир Путин выразил надежду, что ОНФ вдохнет жизнь в работу госмашины

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет благодарен, если активисты ОНФ проанализируют все поступившие в ходе "прямой линии" с президентом обращения и сделают так, чтобы ни одно из них не осталось без внимания и решения.

На встрече с представителями общественности Калининградской области к президенту обратился эксперт ОНФ, который принимал участие в консультациях по обращениям, поступающим на "прямую линию" к президенту. По его словам, 80% обращений фактически поступают от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которым некуда обратиться. Он считает, что эти вопросы могли бы быть сняты, если были бы подключены волонтерские организации. В связи с этим он выступил с предложением "разработать программу, которая будет интегрировать активность общественников, волонтеров и возможности исполнительной власти с учетом использования цифровых технологий". "Фактически это не позволит ни одно обращение оставить без решения, то есть проконтролировать до его завершения", - пояснил он.

"Вы знаете, это очень интересная и правильная постановка вопроса. Я вам очень благодарен. Потому что, конечно, объем обращений, которые приходят в ходе этих "прямых линий", они востребованы, несмотря на то, что есть, конечно, свои ограничения, связанные с самим способом общения с людьми, со страной, но, конечно, объем обращений там миллионами измеряется. Поэтому, конечно, ни администрация, ни правительство с этим не совладает. И если вы готовы плечо подставить, я был бы вам очень благодарен, тем более, видите, мимо меня проскочила эта совершенно несправедливая ситуация, связанная с невозможностью получения социальных пособий пенсионерами", - сказал Путин.