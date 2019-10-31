В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Задержавшие подозреваемого в убийстве ребенка мужчину сотрудники вневедомственной охраны прибыли в детский сад после того, как в дошкольном учреждении нажали на "тревожную кнопку"; экипаж прибыл незамедлительно после получения тревожного сигнала, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка", - заявил Грибакин.

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