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РИА Новости

В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду

17:56 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Задержавшие подозреваемого в убийстве ребенка мужчину сотрудники вневедомственной охраны прибыли в детский сад после того, как в дошкольном учреждении нажали на "тревожную кнопку"; экипаж прибыл незамедлительно после получения тревожного сигнала, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка", - заявил Грибакин.
Как подчеркнул представитель Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны прибыли в сад "незамедлительно" после получения тревожного сигнала.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареРосгвардияНарьян-МарРоссияПроисшествия
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