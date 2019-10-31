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РИА Новости

Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США

17:41 31.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в четверг в Москве с аспирантами и студентами Принстонского университета и обсудил с ними вопросы российско-американских отношений, сообщает российское дипведомство.
Студенты и аспиранты приехали в столицу для участия в мероприятиях по линии межвузовского взаимодействия с МГИМО.
"В ходе беседы обсуждались вопросы российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - подчеркнули в министерстве.
Сергей Рябков
25 октября, 13:31РИА Новости
Рябков: США не предпринимают действий для улучшения отношений с Россией
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Принстонский университетСергей РябковМоскваСШАВ мире
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