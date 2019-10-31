Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в четверг в Москве с аспирантами и студентами Принстонского университета и обсудил с ними вопросы российско-американских отношений, сообщает российское дипведомство.
Студенты и аспиранты приехали в столицу для участия в мероприятиях по линии межвузовского взаимодействия с МГИМО.
"В ходе беседы обсуждались вопросы российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - подчеркнули в министерстве.