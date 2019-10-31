Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в четверг в Москве с аспирантами и студентами Принстонского университета и обсудил с ними вопросы российско-американских отношений, сообщает российское дипведомство.

Студенты и аспиранты приехали в столицу для участия в мероприятиях по линии межвузовского взаимодействия с МГИМО.