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РИА Новости

Дело завели на выходца из СНГ, избившего битой двух человек в Подмосковье

17:22 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели на выходца из СНГ, избившего двух человек в ходе конфликта около шиномонтажа в подмосковном Красногорске, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что между двумя выходцами одной из стран СНГ и двумя россиянами произошел конфликт около шиномонтажа в Красногорске. В ходе него один человек попал в больницу после удара битой по голове, а другой три раза выстрелил по обидчикам из травматического пистолета.
"В отношении гражданина ближнего зарубежья, который наносил удары битой своим оппонентам,... возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщила Петрова.
Она добавила, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МВД РФКрасногорскМосковская областьПроисшествия
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