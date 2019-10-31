Дело завели на выходца из СНГ, избившего битой двух человек в Подмосковье

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели на выходца из СНГ, избившего двух человек в ходе конфликта около шиномонтажа в подмосковном Красногорске, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что между двумя выходцами одной из стран СНГ и двумя россиянами произошел конфликт около шиномонтажа в Красногорске. В ходе него один человек попал в больницу после удара битой по голове, а другой три раза выстрелил по обидчикам из травматического пистолета.