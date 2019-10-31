В волгоградских колониях заключенным давали суррогатное молоко

По данным ведомства, в июле УФСИН по Волгоградской области заключило госконтракт на поставку более 150 тысяч тонн молока в исправительные учреждения с фирмой из Великого Новгорода, сумма контракта составила около 5 миллионов рублей. Следователи предполагают, что победе в конкурсе этой фирмы способствовали начальник тылового обеспечения УФСИН региона и его заместитель. Отмечается, что поставщик через посредника закупал продукцию на молочном заводе в Рязанской области, где вместо молока производилась жидкость, которая не соответствовала ГОСТ. По информации ведомства, о том, что в колонии будет поставляться суррогат, изначально знали и руководитель тылового обеспечения УФСИН, и директор молокозавода.