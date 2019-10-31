Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T17:14Z
https://ria.ru/20191031/1560449813.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153235/99/1532359982_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_7d5f479997963959b3e06b21ee8e3c35.jpg
РИА Новости

В волгоградских колониях заключенным давали суррогатное молоко

17:14 31.10.2019
211
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗаключенный в спальне исправительной колонии
Заключенный в спальне исправительной колонии
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Заключенный в спальне исправительной колонии. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Семь человек задержаны по подозрению в организации поставок некачественного молока в исправительные учреждения Волгоградской области, при обысках изъято 60 тонн суррогата, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в июле УФСИН по Волгоградской области заключило госконтракт на поставку более 150 тысяч тонн молока в исправительные учреждения с фирмой из Великого Новгорода, сумма контракта составила около 5 миллионов рублей. Следователи предполагают, что победе в конкурсе этой фирмы способствовали начальник тылового обеспечения УФСИН региона и его заместитель. Отмечается, что поставщик через посредника закупал продукцию на молочном заводе в Рязанской области, где вместо молока производилась жидкость, которая не соответствовала ГОСТ. По информации ведомства, о том, что в колонии будет поставляться суррогат, изначально знали и руководитель тылового обеспечения УФСИН, и директор молокозавода.
Колония Полярная сова
25 октября, 08:20РИА Новости
В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
СК возбудил уголовное дело в отношении семи человек, которые, предположительно, организовали поставки фальсифицированной продукции, они подозреваются мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
"По местам жительства и работы подозреваемых - в Волгограде, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Рязанской области - проведены обыски, в ходе которых изъяты свыше 60 тонн фальсификата молока, блокноты с черновыми записями, электронные носители информации... Все фигуранты преступления задержаны и доставлены в Волгоград", - говорится в сообщении СК.
400010
Обсудить 0
Следственный комитет РФВолгоградская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нож
Отец убитого в Нарьян-Маре мальчика прокомментировал трагедию
Машина полиции. Архивное фото
Дело завели на выходца из СНГ, избившего битой двух человек в Подмосковье
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре состоял на учете у нарколога
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дети, вывезенные отцом из Вологодской области, найдены и переданы матери
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка
Имплант сосуда
Обнаружена связь между состоянием сосудов и раком
Полицейский автомобиль
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
В России показали эффективность уничтожения опасных радиоактивных отходов
Эмблема партии Единая Россия
Первый замгубернатора Кубани объяснил свою фразу о "конце ЕР"
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
СК опубликовал видео задержания убийцы, зарезавшего ребенка в Нарьян-Маре
Президент США Дональд Трамп
США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого округа пообещал помочь семье убитого в детсаду ребенка
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявили в МИД
Сотрудники полиции и участники акции в Афинах, посвященной десятой годовщине убийства студента Алексиса Григоропулуса полицейским. 6 декабря 2018
Столкновения студентов и полиции произошли в центре Афин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49Депутат Госдумы ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
17:31В британском Ковентри появится площадь имени Сталинграда
17:30В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом
17:26Сроки разведения сил в Петровском зависят от Украины, заявили в МИД
17:26Премьер-министр Ирака согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов
Лента новостейМолния