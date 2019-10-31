В волгоградских колониях заключенным давали суррогатное молоко

ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Семь человек задержаны по подозрению в организации поставок некачественного молока в исправительные учреждения Волгоградской области, при обысках изъято 60 тонн суррогата, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в июле УФСИН по Волгоградской области заключило госконтракт на поставку более 150 тысяч тонн молока в исправительные учреждения с фирмой из Великого Новгорода, сумма контракта составила около 5 миллионов рублей. Следователи предполагают, что победе в конкурсе этой фирмы способствовали начальник тылового обеспечения УФСИН региона и его заместитель. Отмечается, что поставщик через посредника закупал продукцию на молочном заводе в Рязанской области, где вместо молока производилась жидкость, которая не соответствовала ГОСТ. По информации ведомства, о том, что в колонии будет поставляться суррогат, изначально знали и руководитель тылового обеспечения УФСИН, и директор молокозавода.
СК возбудил уголовное дело в отношении семи человек, которые, предположительно, организовали поставки фальсифицированной продукции, они подозреваются мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
"По местам жительства и работы подозреваемых - в Волгограде, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Рязанской области - проведены обыски, в ходе которых изъяты свыше 60 тонн фальсификата молока, блокноты с черновыми записями, электронные носители информации... Все фигуранты преступления задержаны и доставлены в Волгоград", - говорится в сообщении СК.