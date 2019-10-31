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РИА Новости

Видеомост Москва – Симферополь об укреплении международных связей Крыма

16:57 31.10.2019
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5 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь на тему: "Вклад общественной дипломатии в укрепление международных связей Республики Крым".
Участники в Москве:
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр ШЕШЕЛЬ;
- представитель Черноморской Ассоциации международного сотрудничества, историк-балканист Сергей ПИНЧУК.

В Симферополе к участию приглашены:
- председатель Комитета по межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий ГЕМПЕЛЬ;
- депутат Госсовета Республики Крым, председатель Региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым "Таврида" Иван ШОНУС;
- руководитель Черноморской Ассоциации международного сотрудничества Ян ЭПШТЕЙН.

Мероприятие приурочено к проведению 7 и 8 ноября в Ялте V Международной конференции "Крым в современном международном контексте". На форум прибудут политики, общественные деятели, эксперты из 22-х стран. Также в рамках конференции состоится Форум друзей Крыма.

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