Видеомост Москва – Симферополь об укреплении международных связей Крыма

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5 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь на тему: "Вклад общественной дипломатии в укрепление международных связей Республики Крым".