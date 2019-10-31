Видеомост Москва – Симферополь об укреплении международных связей Крыма

Участники в Москве:
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр ШЕШЕЛЬ;
- представитель Черноморской Ассоциации международного сотрудничества, историк-балканист Сергей ПИНЧУК.
В Симферополе к участию приглашены:
- председатель Комитета по межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий ГЕМПЕЛЬ;
- депутат Госсовета Республики Крым, председатель Региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым "Таврида" Иван ШОНУС;
- руководитель Черноморской Ассоциации международного сотрудничества Ян ЭПШТЕЙН.
Мероприятие приурочено к проведению 7 и 8 ноября в Ялте V Международной конференции "Крым в современном международном контексте". На форум прибудут политики, общественные деятели, эксперты из 22-х стран. Также в рамках конференции состоится Форум друзей Крыма.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр ШЕШЕЛЬ;
- представитель Черноморской Ассоциации международного сотрудничества, историк-балканист Сергей ПИНЧУК.
В Симферополе к участию приглашены:
- председатель Комитета по межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий ГЕМПЕЛЬ;
- депутат Госсовета Республики Крым, председатель Региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым "Таврида" Иван ШОНУС;
- руководитель Черноморской Ассоциации международного сотрудничества Ян ЭПШТЕЙН.
Мероприятие приурочено к проведению 7 и 8 ноября в Ялте V Международной конференции "Крым в современном международном контексте". На форум прибудут политики, общественные деятели, эксперты из 22-х стран. Также в рамках конференции состоится Форум друзей Крыма.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/