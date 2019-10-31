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РИА Новости

"Лесной спецназ" Федеральной Авиалесоохраны

17:10 31.10.2019
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Лесные пожары в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока стали одной из самых громких тем в медиапространстве этим летом. Огонь на пике прошел более 3 миллионов гектаров. Восстановлению и охране "зеленых легких" России посвящен федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Как сообщает Минприроды РФ, в настоящее время в рамках федерального проекта закуплено более 2200 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, около 5000 единиц оборудования. Проведено лесовосстановление на площади более 662 тысячи гектаров при плановом показателе в 1 миллион. Выполнена большая часть запланированных работ по инвентаризации лесного фонда, формированию запаса семян.
"Нам предстоит обеспечить баланс выбытия и восстановления лесов, внедрить в работу отрасли современные информационные технологии, увеличить глубину переработки древесины, модернизировать систему охраны лесов от пожаров. Уверен, все поставленные национальным проектом задачи найдут свое решение", — обратился к участникам прошедшего в октябре Национального лесного форума глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
В середине сентября в наиболее пострадавших от летних лесных пожаров регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов стартовала Всероссийская лесовосстановительная кампания "Сохраним лес", организованная по инициативе Минприроды и Рослесхоза. Акцию поддержали около 80 субъектов РФ. К настоящему времени высажено более 30 миллионов саженцев, в экомарафоне приняло участие более трех миллионов человек. Акция должна завершиться в начале ноября.
Свой вклад в акцию внесли и работники ФБУ "Авиалесоохрана", посадившие около 40 тысяч деревьев. В авиационной охране лесов у "воздушных" пожарных — парашютистов и десантников — одна из самых опасных работ. Они высаживаются, чтобы остановить лесные пожары, в места, куда не добраться наземной техникой. Наш фотопроект — о бойцах Читинского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана", которые каждый год выходят на борьбу со стихией.
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в "Авиалесоохране".

"Еще ребенком мечтал о прыжках с парашютом, как буду защищать лес от огня. Когда очередной пожароопасный сезон позади, чувствую: долг выполнил на 100%. Сохранил какую-то долю нашего зеленого богатства для потомков".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в Авиалесоохране
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Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в "Авиалесоохране".

"Еще ребенком мечтал о прыжках с парашютом, как буду защищать лес от огня. Когда очередной пожароопасный сезон позади, чувствую: долг выполнил на 100%. Сохранил какую-то долю нашего зеленого богатства для потомков".

© РИА Новости
© РИА Новости

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Вячеслав Пичугин раньше даже не знал, что есть такая профессия.

"Меня позвал в "Авиалесоохрану" товарищ. Стихия пожара в тайге — зрелище страшное. Но мы понимаем, что, кроме нас, эту работу никто не сделает".

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Вячеслав Пичугин раньше даже не знал, что есть такая профессия
2 из 13

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Вячеслав Пичугин раньше даже не знал, что есть такая профессия.

"Меня позвал в "Авиалесоохрану" товарищ. Стихия пожара в тайге — зрелище страшное. Но мы понимаем, что, кроме нас, эту работу никто не сделает".

© РИА Новости
© РИА Новости

Инструктор десантно-пожарной группы Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ташлыков выбрал профессию из-за любви к лесу, привитой с детства.

"С детства любил ходить в лес с родителями и учился ориентироваться в таежных местах. Чтобы бороться в лесу с огнем, необходимо уметь ориентироваться в лесных массивах, оценивать обстановку для принятия решения. Для этого надо "понять" пожар, чтобы определить его слабые места и наиболее опасные направления для выбора правильной тактики тушения. А детям нашим надо прививать сознательное отношение к богатству, которое дала нам природа".

Инструктор десантно-пожарной группы Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Андрей Ташлыков выбрал профессию из-за любви к лесу, привитой с детства
3 из 13

Инструктор десантно-пожарной группы Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ташлыков выбрал профессию из-за любви к лесу, привитой с детства.

"С детства любил ходить в лес с родителями и учился ориентироваться в таежных местах. Чтобы бороться в лесу с огнем, необходимо уметь ориентироваться в лесных массивах, оценивать обстановку для принятия решения. Для этого надо "понять" пожар, чтобы определить его слабые места и наиболее опасные направления для выбора правильной тактики тушения. А детям нашим надо прививать сознательное отношение к богатству, которое дала нам природа".

© РИА Новости
© РИА Новости

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Игорь Былков о выборе столь трудной и опасной профессии не жалеет.

"Работа мужская, интересная. Выходя на борьбу с огнем, всегда волнуешься — большая ответственность на нас лежит. А в награду — чувство выполненного долга. Охранять леса России — самое важное для нас".

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Игорь Былков о выборе столь трудной и опасной профессии не жалеет
4 из 13

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Игорь Былков о выборе столь трудной и опасной профессии не жалеет.

"Работа мужская, интересная. Выходя на борьбу с огнем, всегда волнуешься — большая ответственность на нас лежит. А в награду — чувство выполненного долга. Охранять леса России — самое важное для нас".

© РИА Новости
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Ланцев в лесу чувствует себя как дома.

"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что родился в деревне и люблю лес. Считаю, что спасать его — мой долг. Я горжусь тем, что работаю в Авиалесоохране, вношу свой личный вклад в сохранение нашей природы".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Виталий Ланцев в лесу чувствует себя как дома
5 из 13

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Ланцев в лесу чувствует себя как дома.

"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что родился в деревне и люблю лес. Считаю, что спасать его — мой долг. Я горжусь тем, что работаю в Авиалесоохране, вношу свой личный вклад в сохранение нашей природы".

© РИА Новости
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Никитин знает, что живет на земле не зря.

"Если не мы, то кто будет охранять легкие планеты от стихии? Каждый раз понимаешь, что не можешь подвести товарищей и дать слабину перед огнем. И всегда с чувством выполненного долга возвращаешься домой, к семье, где тобой гордятся, любят и ждут".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Дмитрий Никитин знает, что живет на земле не зря
6 из 13

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Никитин знает, что живет на земле не зря.

"Если не мы, то кто будет охранять легкие планеты от стихии? Каждый раз понимаешь, что не можешь подвести товарищей и дать слабину перед огнем. И всегда с чувством выполненного долга возвращаешься домой, к семье, где тобой гордятся, любят и ждут".

© РИА Новости
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Евгений Макаров уверен в своих товарищах по отряду.

"Без хорошего коллектива, друзей, в которых ты уверен, работать в нашей профессии сложно. Мы все делаем благое дело — для нашей страны, и для всего мира в целом".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Евгений Макаров уверен в своих товарищах по отряду
7 из 13

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Евгений Макаров уверен в своих товарищах по отряду.

"Без хорошего коллектива, друзей, в которых ты уверен, работать в нашей профессии сложно. Мы все делаем благое дело — для нашей страны, и для всего мира в целом".

© РИА Новости
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Пётр Ланцев гордится работой своих коллег.

"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что сохранение лесов от пожаров — по-настоящему благородное дело. Я испытываю чувство ответственности за сбережение лесов для будущих поколений".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Пётр Ланцев гордится работой своих коллег
8 из 13

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Пётр Ланцев гордится работой своих коллег.

"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что сохранение лесов от пожаров — по-настоящему благородное дело. Я испытываю чувство ответственности за сбережение лесов для будущих поколений".

© РИА Новости
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Сергей Морбинев хочет сохранить природу для детей и внуков.

"Я выбрал эту профессию осознанно, потому что с детства был связан с природой. Горжусь, что именно я занимаюсь этим нелегким делом и понимаю, что моя работа нужна".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Сергей Морбинев хочет сохранить природу для детей и внуков
9 из 13

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Сергей Морбинев хочет сохранить природу для детей и внуков.

"Я выбрал эту профессию осознанно, потому что с детства был связан с природой. Горжусь, что именно я занимаюсь этим нелегким делом и понимаю, что моя работа нужна".

© РИА Новости
© РИА Новости

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Тудиаров уверен в профессионализме "воздушных пожарных".

"Когда сезон пожаров остается позади, испытываю чувство удовлетворения и гордости за проделанную нами работу. И думаю, как лучше подготовиться к следующему сезону. Огонь ошибок не прощает".

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Дмитрий Тудиаров уверен в профессионализме воздушных пожарных
10 из 13

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Тудиаров уверен в профессионализме "воздушных пожарных".

"Когда сезон пожаров остается позади, испытываю чувство удовлетворения и гордости за проделанную нами работу. И думаю, как лучше подготовиться к следующему сезону. Огонь ошибок не прощает".

© РИА Новости
© РИА Новости

Водитель 6-го разряда Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Александр Семенов обеспечивает транспортировку группы лесных пожарных.

"Я работаю на "КамАЗе" в Читинском авиаотделении с 2017 года. Подвожу десантников-пожарных парашютистов-пожарных к месту тушения. Работа не такая опасная, как на кромке пожара, конечно, но без надежной транспортировки пожарным тоже не обойтись".

Водитель 6-го разряда Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Александр Семёнов обеспечивает транспортировку группы лесных пожарных
11 из 13

Водитель 6-го разряда Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Александр Семенов обеспечивает транспортировку группы лесных пожарных.

"Я работаю на "КамАЗе" в Читинском авиаотделении с 2017 года. Подвожу десантников-пожарных парашютистов-пожарных к месту тушения. Работа не такая опасная, как на кромке пожара, конечно, но без надежной транспортировки пожарным тоже не обойтись".

© РИА Новости
© РИА Новости

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Михаил Дубровин добивается в тайге контроля над ситуацией.

"Работа лесного пожарного — это, в первую очередь, контроль над собой и над ситуацией. Каждое столкновение с огнем приносит новые знания, новый опыт".

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Михаил Дубровин добивается в тайге контроля над ситуацией
12 из 13

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Михаил Дубровин добивается в тайге контроля над ситуацией.

"Работа лесного пожарного — это, в первую очередь, контроль над собой и над ситуацией. Каждое столкновение с огнем приносит новые знания, новый опыт".

© РИА Новости
© РИА Новости

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Кирилл Сидоров продолжает династию.

"В детстве я слушал рассказы дедушки о том, как он, его отец и мой прыгали с парашютом и тушили пожары в лесу. Когда вырос, сам устроился в "Авиалесоохрану" сначала на один сезон, но потом решил освоить эту профессию полностью и остался. Мы спасаем много леса, животных, домов и урожая. Без всего этого человек просто погибнет".

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Кирилл Сидоров продолжает семейную династию
13 из 13

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Кирилл Сидоров продолжает династию.

"В детстве я слушал рассказы дедушки о том, как он, его отец и мой прыгали с парашютом и тушили пожары в лесу. Когда вырос, сам устроился в "Авиалесоохрану" сначала на один сезон, но потом решил освоить эту профессию полностью и остался. Мы спасаем много леса, животных, домов и урожая. Без всего этого человек просто погибнет".

© РИА Новости
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База охраны лесов "Авиалесоохрана"Фото
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