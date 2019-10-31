"Лесной спецназ" Федеральной Авиалесоохраны

Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в "Авиалесоохране".
"Еще ребенком мечтал о прыжках с парашютом, как буду защищать лес от огня. Когда очередной пожароопасный сезон позади, чувствую: долг выполнил на 100%. Сохранил какую-то долю нашего зеленого богатства для потомков".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в "Авиалесоохране".
"Еще ребенком мечтал о прыжках с парашютом, как буду защищать лес от огня. Когда очередной пожароопасный сезон позади, чувствую: долг выполнил на 100%. Сохранил какую-то долю нашего зеленого богатства для потомков".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Вячеслав Пичугин раньше даже не знал, что есть такая профессия.
"Меня позвал в "Авиалесоохрану" товарищ. Стихия пожара в тайге — зрелище страшное. Но мы понимаем, что, кроме нас, эту работу никто не сделает".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Вячеслав Пичугин раньше даже не знал, что есть такая профессия.
"Меня позвал в "Авиалесоохрану" товарищ. Стихия пожара в тайге — зрелище страшное. Но мы понимаем, что, кроме нас, эту работу никто не сделает".
Инструктор десантно-пожарной группы Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ташлыков выбрал профессию из-за любви к лесу, привитой с детства.
"С детства любил ходить в лес с родителями и учился ориентироваться в таежных местах. Чтобы бороться в лесу с огнем, необходимо уметь ориентироваться в лесных массивах, оценивать обстановку для принятия решения. Для этого надо "понять" пожар, чтобы определить его слабые места и наиболее опасные направления для выбора правильной тактики тушения. А детям нашим надо прививать сознательное отношение к богатству, которое дала нам природа".
Инструктор десантно-пожарной группы Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ташлыков выбрал профессию из-за любви к лесу, привитой с детства.
"С детства любил ходить в лес с родителями и учился ориентироваться в таежных местах. Чтобы бороться в лесу с огнем, необходимо уметь ориентироваться в лесных массивах, оценивать обстановку для принятия решения. Для этого надо "понять" пожар, чтобы определить его слабые места и наиболее опасные направления для выбора правильной тактики тушения. А детям нашим надо прививать сознательное отношение к богатству, которое дала нам природа".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Игорь Былков о выборе столь трудной и опасной профессии не жалеет.
"Работа мужская, интересная. Выходя на борьбу с огнем, всегда волнуешься — большая ответственность на нас лежит. А в награду — чувство выполненного долга. Охранять леса России — самое важное для нас".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Игорь Былков о выборе столь трудной и опасной профессии не жалеет.
"Работа мужская, интересная. Выходя на борьбу с огнем, всегда волнуешься — большая ответственность на нас лежит. А в награду — чувство выполненного долга. Охранять леса России — самое важное для нас".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Ланцев в лесу чувствует себя как дома.
"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что родился в деревне и люблю лес. Считаю, что спасать его — мой долг. Я горжусь тем, что работаю в Авиалесоохране, вношу свой личный вклад в сохранение нашей природы".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Ланцев в лесу чувствует себя как дома.
"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что родился в деревне и люблю лес. Считаю, что спасать его — мой долг. Я горжусь тем, что работаю в Авиалесоохране, вношу свой личный вклад в сохранение нашей природы".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Никитин знает, что живет на земле не зря.
"Если не мы, то кто будет охранять легкие планеты от стихии? Каждый раз понимаешь, что не можешь подвести товарищей и дать слабину перед огнем. И всегда с чувством выполненного долга возвращаешься домой, к семье, где тобой гордятся, любят и ждут".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Никитин знает, что живет на земле не зря.
"Если не мы, то кто будет охранять легкие планеты от стихии? Каждый раз понимаешь, что не можешь подвести товарищей и дать слабину перед огнем. И всегда с чувством выполненного долга возвращаешься домой, к семье, где тобой гордятся, любят и ждут".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Евгений Макаров уверен в своих товарищах по отряду.
"Без хорошего коллектива, друзей, в которых ты уверен, работать в нашей профессии сложно. Мы все делаем благое дело — для нашей страны, и для всего мира в целом".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Евгений Макаров уверен в своих товарищах по отряду.
"Без хорошего коллектива, друзей, в которых ты уверен, работать в нашей профессии сложно. Мы все делаем благое дело — для нашей страны, и для всего мира в целом".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Пётр Ланцев гордится работой своих коллег.
"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что сохранение лесов от пожаров — по-настоящему благородное дело. Я испытываю чувство ответственности за сбережение лесов для будущих поколений".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Пётр Ланцев гордится работой своих коллег.
"Я выбрал профессию парашютиста-пожарного, потому что сохранение лесов от пожаров — по-настоящему благородное дело. Я испытываю чувство ответственности за сбережение лесов для будущих поколений".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Сергей Морбинев хочет сохранить природу для детей и внуков.
"Я выбрал эту профессию осознанно, потому что с детства был связан с природой. Горжусь, что именно я занимаюсь этим нелегким делом и понимаю, что моя работа нужна".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Сергей Морбинев хочет сохранить природу для детей и внуков.
"Я выбрал эту профессию осознанно, потому что с детства был связан с природой. Горжусь, что именно я занимаюсь этим нелегким делом и понимаю, что моя работа нужна".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Тудиаров уверен в профессионализме "воздушных пожарных".
"Когда сезон пожаров остается позади, испытываю чувство удовлетворения и гордости за проделанную нами работу. И думаю, как лучше подготовиться к следующему сезону. Огонь ошибок не прощает".
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Тудиаров уверен в профессионализме "воздушных пожарных".
"Когда сезон пожаров остается позади, испытываю чувство удовлетворения и гордости за проделанную нами работу. И думаю, как лучше подготовиться к следующему сезону. Огонь ошибок не прощает".
Водитель 6-го разряда Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Александр Семенов обеспечивает транспортировку группы лесных пожарных.
"Я работаю на "КамАЗе" в Читинском авиаотделении с 2017 года. Подвожу десантников-пожарных парашютистов-пожарных к месту тушения. Работа не такая опасная, как на кромке пожара, конечно, но без надежной транспортировки пожарным тоже не обойтись".
Водитель 6-го разряда Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Александр Семенов обеспечивает транспортировку группы лесных пожарных.
"Я работаю на "КамАЗе" в Читинском авиаотделении с 2017 года. Подвожу десантников-пожарных парашютистов-пожарных к месту тушения. Работа не такая опасная, как на кромке пожара, конечно, но без надежной транспортировки пожарным тоже не обойтись".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Михаил Дубровин добивается в тайге контроля над ситуацией.
"Работа лесного пожарного — это, в первую очередь, контроль над собой и над ситуацией. Каждое столкновение с огнем приносит новые знания, новый опыт".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Михаил Дубровин добивается в тайге контроля над ситуацией.
"Работа лесного пожарного — это, в первую очередь, контроль над собой и над ситуацией. Каждое столкновение с огнем приносит новые знания, новый опыт".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Кирилл Сидоров продолжает династию.
"В детстве я слушал рассказы дедушки о том, как он, его отец и мой прыгали с парашютом и тушили пожары в лесу. Когда вырос, сам устроился в "Авиалесоохрану" сначала на один сезон, но потом решил освоить эту профессию полностью и остался. Мы спасаем много леса, животных, домов и урожая. Без всего этого человек просто погибнет".
Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Кирилл Сидоров продолжает династию.
"В детстве я слушал рассказы дедушки о том, как он, его отец и мой прыгали с парашютом и тушили пожары в лесу. Когда вырос, сам устроился в "Авиалесоохрану" сначала на один сезон, но потом решил освоить эту профессию полностью и остался. Мы спасаем много леса, животных, домов и урожая. Без всего этого человек просто погибнет".