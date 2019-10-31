"Лесной спецназ" Федеральной Авиалесоохраны

Десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Вячеслав Пичугин раньше даже не знал, что есть такая профессия.

"Меня позвал в "Авиалесоохрану" товарищ. Стихия пожара в тайге — зрелище страшное. Но мы понимаем, что, кроме нас, эту работу никто не сделает".