Заседание совета министров Союзного государства может пройти в конце ноября

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Заседание совета министров Союзного государства Белоруссии и России может пройти в конце ноября в России, сообщил в четверг в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Дата определяется, думаю, это пройдет в последней декаде ноября", - заявил Рапота журналистам. Он пояснил, что очередное заседание союзного Совмина "по регламенту должно пройти в Российской Федерации".

Госсекретарь предположил, что "тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики (двух стран - ред.), наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений".

По его словам, постоянный комитет Союзного государства не посвящен в работу рабочей группы по подготовке программы по углублению интеграции Белоруссии и России и "дорожных карт" по ее реализации, а работает "по своему графику".

Рапота также сообщил, что сроки проведения Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России еще не определены. "Если в этом году не удастся его (заседание - ред.) провести, то мы попросим наших президентов в рабочем порядке подписать бюджет (Союзного государства на 2020 год - ред.) с тем, чтобы мы с 1 января могли работать", - цитирует Рапоту агентство Белта. Скорее всего, отметил он, дата заседания будет определяться после проведения Совета министров Союзного государства.