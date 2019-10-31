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РИА Новости
Союзное государство

Заседание совета министров Союзного государства может пройти в конце ноября

16:55 31.10.2019 (обновлено: 17:31 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Заседание совета министров Союзного государства Белоруссии и России может пройти в конце ноября в России, сообщил в четверг в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Дата определяется, думаю, это пройдет в последней декаде ноября", - заявил Рапота журналистам. Он пояснил, что очередное заседание союзного Совмина "по регламенту должно пройти в Российской Федерации".
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Госсекретарь предположил, что "тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики (двух стран - ред.), наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений".
По его словам, постоянный комитет Союзного государства не посвящен в работу рабочей группы по подготовке программы по углублению интеграции Белоруссии и России и "дорожных карт" по ее реализации, а работает "по своему графику".
Рапота также сообщил, что сроки проведения Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России еще не определены. "Если в этом году не удастся его (заседание - ред.) провести, то мы попросим наших президентов в рабочем порядке подписать бюджет (Союзного государства на 2020 год - ред.) с тем, чтобы мы с 1 января могли работать", - цитирует Рапоту агентство Белта. Скорее всего, отметил он, дата заседания будет определяться после проведения Совета министров Союзного государства.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах.
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссияВ мире
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