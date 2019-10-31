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РИА Новости

ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини

16:22 31.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Александр Вучич. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Еврокомиссии не стали раскрывать деталей инцидента, который, по утверждению ряда СМИ, произошел на днях между главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и Александром Вучичем из-за высказанной сербским лидером шутки на неформальном ужине в Брюсселе.
Ранее на этой неделе Федерика Могерини провела под занавес своего мандата на посту главы дипломатии ЕС закрытый для прессы ужин с участием лидеров ряда стран региона Западных Балкан. Точный список участников дипслужба ЕС не распространяла, известно лишь, что обсуждались итоги последних пяти лет, планы на будущее, и в целом отношения с ЕС и развитие событий в регионе.
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По информации СМИ, на ужине присутствовали, в частности, президент Сербии и лидер самопровозглашенного Косово Хашим Тачи. В четверг ряд журналистов попросили на брифинге представителей ЕК прокомментировать сообщения в СМИ о том, что перед ужином Вучич пошутил на сербском языке по поводу приветственных объятий и поцелуев Могерини и Тачи.
"Состоялся неформальный обмен мнениями перед началом рабочего ужина, что нормально. Мы всегда ожидаем от всех лидеров в мире использовать подходящий язык, как и мы поступаем в ответ. Больше мне добавить нечего по этому вопросу", - заявила журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
Она добавила при этом, что "ужин прошел в конструктивной атмосфере".
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Александр ВучичФедерика МогериниХашим ТачиЕвросоюзСербияВ мире
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