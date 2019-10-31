В мэрии Нарьян-Мара шокированы убийством ребенка в детском саду

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Администрация города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе (НАО) шокирована убийством мальчика в детском саду и выражает соболезнования родным и близким ребенка.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре.
"Сегодня в ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Сказка" произошла трагедия, мужчина зарезал ребенка... Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой. Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.
Соболезнования родным и близким принес также уполномоченный по правам ребенка в НАО.
Кроме уголовного дела об убийстве малолетнего, возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении сотрудников и охраны детского сада.
Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного округа. Город расположен за полярным кругом.