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РИА Новости

В мэрии Нарьян-Мара шокированы убийством ребенка в детском саду

16:21 31.10.2019 (обновлено: 18:31 31.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДети на одной из улиц в городе Нарьян-Мар
Дети на одной из улиц в городе Нарьян-Мар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дети на одной из улиц в городе Нарьян-Мар. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Администрация города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе (НАО) шокирована убийством мальчика в детском саду и выражает соболезнования родным и близким ребенка.
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11:56РИА Новости
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В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре.
"Сегодня в ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Сказка" произошла трагедия, мужчина зарезал ребенка... Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой. Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.
Соболезнования родным и близким принес также уполномоченный по правам ребенка в НАО.
Кроме уголовного дела об убийстве малолетнего, возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении сотрудников и охраны детского сада.
Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного округа. Город расположен за полярным кругом.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
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