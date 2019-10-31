В мэрии Нарьян-Мара шокированы убийством ребенка в детском саду

"Сегодня в ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Сказка" произошла трагедия, мужчина зарезал ребенка... Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой. Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.