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РИА Новости

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестов

16:18 31.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Участники протестов в Гонконге
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга в четверг вечером применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Монкок, правоохранительные органы предупреждают о готовности применить необходимую минимальную силу в случае необходимости, говорится в сообщении на сайте полиции.
Сотни человек вышли на улицы Гонконга в четверг в костюмах и масках для Хэллоуина, протестуя против недавнего постановления правительства специального административного района о запрете скрывать лицо под маской, платком и даже краской в ходе массовых мероприятий, включая демонстрации, марши и протесты. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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Гонконгские активисты решили воспользоваться ежегодным массовым празднованием Хэллоуина как предлогом и оправданием того, что их лица покрыты масками или раскрашены гримом, тем не менее, у полиции есть полномочия попросить участников уличных шествий снять маску или смыть с лица краску, чтобы установить личность.
Обычно наиболее крупные праздничные гуляния на Хэллоуин проходят в развлекательном районе Лан Квай Фонг, куда и направились протестующие, предварительно собравшиеся в Виктория парке в районе Козуэй-бэй. Также крупное скопление демонстрантов наблюдается в районе Монкок, возле станции метро и полицейского участка, именно здесь полиция и применила впервые за день слезоточивый газ.
"Около 19.00 (14.00 мск) протестующие заблокировали некоторые улицы в районе Монкок, парализовав трафик. После многократных, но напрасных предупреждений, полиция применила слезоточивый газ и в случае необходимости применит минимальную необходимую силу для разгона протестующих", - говорится в сообщении. Полиция также призвала протестующих немедленно прекратить противозаконные действия.
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