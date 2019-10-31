Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестов

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга в четверг вечером применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Монкок, правоохранительные органы предупреждают о готовности применить необходимую минимальную силу в случае необходимости, говорится в сообщении на сайте полиции.

Сотни человек вышли на улицы Гонконга в четверг в костюмах и масках для Хэллоуина, протестуя против недавнего постановления правительства специального административного района о запрете скрывать лицо под маской, платком и даже краской в ходе массовых мероприятий, включая демонстрации, марши и протесты. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Гонконгские активисты решили воспользоваться ежегодным массовым празднованием Хэллоуина как предлогом и оправданием того, что их лица покрыты масками или раскрашены гримом, тем не менее, у полиции есть полномочия попросить участников уличных шествий снять маску или смыть с лица краску, чтобы установить личность.

Обычно наиболее крупные праздничные гуляния на Хэллоуин проходят в развлекательном районе Лан Квай Фонг, куда и направились протестующие, предварительно собравшиеся в Виктория парке в районе Козуэй-бэй. Также крупное скопление демонстрантов наблюдается в районе Монкок, возле станции метро и полицейского участка, именно здесь полиция и применила впервые за день слезоточивый газ.