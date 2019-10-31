США должны официально оформить предложения по ДСНВ, заявил Косачев

ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Предложения США по включению новых видов вооружений в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны быть оформлены официально и обсуждаться на уровне специалистов, это ответственная и кропотливая работа, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее кандидат на должность посла США в Москве Джона Салливан заявил, что США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления. Он также назвал противодействие "Северному потоку - 2" главным приоритетом и отметил, что отношения США и РФ достигли наиболее низкой точки с момента холодной войны, но общение важно для интересов Вашингтона.
"Любые предложения должны оформляться официально, делаться на уровне экспертов. Вся предыдущая работа над предложением в области стратегической стабильности это подтверждает... что процесс не терпит суеты ", - сказал Косачев.
Он отметил, что договор СНВ-3 может быть продлен, но на каких условиях, говорить преждевременно.
"Это удел специалистов и экспертов... это серьезная, ответственная и кропотливая работа, удел специалистов и экспертов", - подчеркнул сенатор. -0-