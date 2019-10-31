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РИА Новости

США должны официально оформить предложения по ДСНВ, заявил Косачев

16:08 31.10.2019 (обновлено: 16:09 31.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Предложения США по включению новых видов вооружений в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны быть оформлены официально и обсуждаться на уровне специалистов, это ответственная и кропотливая работа, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее кандидат на должность посла США в Москве Джона Салливан заявил, что США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления. Он также назвал противодействие "Северному потоку - 2" главным приоритетом и отметил, что отношения США и РФ достигли наиболее низкой точки с момента холодной войны, но общение важно для интересов Вашингтона.
"Любые предложения должны оформляться официально, делаться на уровне экспертов. Вся предыдущая работа над предложением в области стратегической стабильности это подтверждает... что процесс не терпит суеты ", - сказал Косачев.
Он отметил, что договор СНВ-3 может быть продлен, но на каких условиях, говорить преждевременно.
"Это удел специалистов и экспертов... это серьезная, ответственная и кропотливая работа, удел специалистов и экспертов", - подчеркнул сенатор. -0-
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
13:07РИА Новости
Косачев прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7
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