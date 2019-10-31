В Россотрудничестве сообщили о ситуации с квотами для иностранных студентов

ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Вопрос о расширении квот на обучение в России иностранных студентов стоит на повестке дня, но в следующем году их количество не вырастет, если не будет особого поручения правительства или президента, сообщила журналистам глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Ежегодно Россия выделяет 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан, говорится на официальном сайте агентства. Функции единого оператора по отбору кандидатов на обучение выполняют Россотрудничество и его представительства за рубежом.

"Вопрос о расширении квот на обучение из иностранных государств стоит на повестке дня. Но это не сегодня, на мой взгляд, и не завтра. На следующий год будет 15 тысяч (студентов - ред.), если не будет принято особое поручение правительства или президента",- сообщила Митрофанова.