Российский генконсул в Германии надеется на улучшения отношений с Берлином

ВИСБАДЕН (Германия), 31 окт - РИА Новости. Генеральный консул РФ во Франкфурте-на-Майне Александр Булай выразил надежду, что отношения России и Германии в ближайшее время начнут улучшаться.

Булай в четверг принял участие в международной научной конференции "Гессенские принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840-1918" в рамках второй сессии XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Висбадене.

"Это важное мероприятия, которых проводить нужно больше. Тем более сейчас, когда наши отношения, скажем так мягко, находятся не на самой верхней ступени развития. На первый план выходит как раз культура, и мы стараемся это продвигать", - заявил Булай РИА Новости.

Он посетовал, что представители руководства Гессена, несмотря на заявленное ранее намерение, не приняли участие в мероприятии. "Хотя было бы здорово, если бы они здесь присутствовали, это было бы дополнительным стимулом для развития отношений в области культуры", - отметил он.

Дипломат добавил, что в генконсульстве исходят из того, что "в ближайшее время отношения все-таки должны улучшаться, в первую очередь в политической области". Дипломат отметил, что отношения РФ и ФРГ необходимо продвигать, учитывая их давнюю историю и несмотря на то, что "складывается ощущение, что в последние годы имеют место попытки разрушить эти отношения". "Как генеральный консул я вижу в первую очередь свою задачу вносить вклад, стараться улучшать отношения - на уровне культуры, на уровне обменов, школьных обменов", - заявил он.

Булай пояснил, что культурные связи поддерживаются, хоть и не так активно, как пять лет назад. Тем не менее, напомнил он, в текущем году в Германии проходят Русские сезоны. "Это культурный проект, который начался в Берлине. Проходит в 70 городах, свыше 400 мероприятий. Это мероприятие дополнит этот ряд", - заметил он.

Также он напомнил о выставке "Любовь, блеск и крах: Гессенские принцессы в Российской истории" о судьбах немецких принцесс в российской истории, которая проводилась фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2017 году во Франкфурте. По его словам, экспозиция "имела грандиозный успех" - жители Франкфурта просили продлить выставку, на нее приезжали туристы из различных регионов Германии, были посетители из Франции, Швейцарии.