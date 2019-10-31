Москалькова отметила нехватку госклиник по лечению наркозависимости

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нехватка бесплатных государственных клиник для помощи наркозависимым - слабое звено в борьбе с этой проблемой, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно законопроекту, пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, – до семи лет. В комитете ГД по госстроительству и законодательству заявили, что проект внесен без соблюдения всех требований, и комитет будет вынужден вернуть проект закона его авторам.
"Я хотела бы выделить, что сегодня людям, которые хотели бы выйти из этого состояния (наркозависимость - ред.) это сделать очень тяжело, потому что это дорого и нет клиник государственных в достаточной степени, которые позволяли бы людям пролечиться, адаптироваться, в определённый промежуток времени иметь наставника. И это, мне кажется, очень слабое звено в борьбе с оборотом наркотиков и с наркоманией",- сказала Москалькова журналистам.
Говоря о законопроекте, омбудсмен отметила, что любая мера не может считаться достаточной, если ее рассматривать отдельно от комплекса практических мероприятий, "политической воли" и диалога между властью и гражданским обществом.
"Мы продвигаемся в этом направлении, но, на мой взгляд, очень медленно. И сегодня каждый из нас знает, что это зло не уменьшилось, не ушло. И, к сожалению, если разделить борьбу с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией в целом, можно выделить примитивные меры - на что направлен этот законопроект, лечение тех, кто попал в ловушку наркодельцов и реабилитация - выход в нормальную жизнь. И можно отдельным блоком - наказание тех, кто вовлекает, распространяет (наркотики - ред.) дифференцированно в зависимости по степени вины",- заключила омбудсмен.