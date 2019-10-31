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РИА Новости

Москалькова отметила нехватку госклиник по лечению наркозависимости

15:56 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нехватка бесплатных государственных клиник для помощи наркозависимым - слабое звено в борьбе с этой проблемой, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно законопроекту, пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, – до семи лет. В комитете ГД по госстроительству и законодательству заявили, что проект внесен без соблюдения всех требований, и комитет будет вынужден вернуть проект закона его авторам.
"Я хотела бы выделить, что сегодня людям, которые хотели бы выйти из этого состояния (наркозависимость - ред.) это сделать очень тяжело, потому что это дорого и нет клиник государственных в достаточной степени, которые позволяли бы людям пролечиться, адаптироваться, в определённый промежуток времени иметь наставника. И это, мне кажется, очень слабое звено в борьбе с оборотом наркотиков и с наркоманией",- сказала Москалькова журналистам.
Говоря о законопроекте, омбудсмен отметила, что любая мера не может считаться достаточной, если ее рассматривать отдельно от комплекса практических мероприятий, "политической воли" и диалога между властью и гражданским обществом.
"Мы продвигаемся в этом направлении, но, на мой взгляд, очень медленно. И сегодня каждый из нас знает, что это зло не уменьшилось, не ушло. И, к сожалению, если разделить борьбу с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией в целом, можно выделить примитивные меры - на что направлен этот законопроект, лечение тех, кто попал в ловушку наркодельцов и реабилитация - выход в нормальную жизнь. И можно отдельным блоком - наказание тех, кто вовлекает, распространяет (наркотики - ред.) дифференцированно в зависимости по степени вины",- заключила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
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Татьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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