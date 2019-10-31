Москалькова отметила нехватку госклиник по лечению наркозависимости

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нехватка бесплатных государственных клиник для помощи наркозависимым - слабое звено в борьбе с этой проблемой, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно законопроекту, пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, – до семи лет. В комитете ГД по госстроительству и законодательству заявили, что проект внесен без соблюдения всех требований, и комитет будет вынужден вернуть проект закона его авторам.

"Я хотела бы выделить, что сегодня людям, которые хотели бы выйти из этого состояния (наркозависимость - ред.) это сделать очень тяжело, потому что это дорого и нет клиник государственных в достаточной степени, которые позволяли бы людям пролечиться, адаптироваться, в определённый промежуток времени иметь наставника. И это, мне кажется, очень слабое звено в борьбе с оборотом наркотиков и с наркоманией",- сказала Москалькова журналистам.

Говоря о законопроекте, омбудсмен отметила, что любая мера не может считаться достаточной, если ее рассматривать отдельно от комплекса практических мероприятий, "политической воли" и диалога между властью и гражданским обществом.