Эксперты оценили, насколько нужны Москве технологии Илона Маска

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Технологии вакуумного высокоскоростного поезда hyperloop основателя SpaceX и Tesla Илона Маска не применимы в Москве, создателям новой транспортной стратегии столицы стоит сделать акцент на привязку к градостроительной политике, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В четверг "Ведомости" написали о том, что российский офис консалтинговой компании McKinsey разработает новую программу развития транспортного комплекса Москвы на 2019-2023 годы и на период до 2040 года. Отмечается, что среди новых задач анализ возможности применять новые технологии, например, технологии hyperloop Илона Маска, больших данных, виртуальной и дополненной реальности, 5G, искусственного интеллекта и биометрии.

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСПОРТА

Как считает руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин, новые технологии в транспорте нужны, так как мир меняется, меняется Москва, меняется транспортное поведение людей. Уже сейчас с помощью приложения можно узнать, когда приедет автобус или построить себе маршрут – все это входит в быт.

"Мир меняется по двум направлениям: одно из них – мир станет цифровым, и второе – традиционно общественный транспорт становится более индивидуализированным, а традиционно личный транспорт становится более коллективным. Такая вот философия. Например, вместо своего автомобиля лет через 20 абсолютное большинство людей будут пользоваться какими-то коллективными формами", - сказал Блинкин.

По его словам, в будущем каршеринг преобразуется в новый сервис, когда свободная машина приедет к водителю сама.

"Каршеринг уже у нас за окном. А представляете, вы одной кнопкой нашли свободный автомобиль в каршеринге, а второй кнопкой вызвали, и он к вам приехал, это называется sharing autonomous electric vehicle (SAEV). Такую машинку уже крупнейшие концерны мира выпускают, у нее скорость небольшая, она запросто ко мне приедет. Это вопрос юридический, психологический, но уже не технический, технически все это уже решено", - сказал Блинкин.

Что касается текущей проблемы загруженности дорог, по мнению Блинкина необходимо просто приучить москвичей к разумному использованию личного транспорта.

"Москва, технически наш город так утроен, что столько автомобилей, сколько нам хочется, все 5 миллионов автомобилей, не могут одновременно поехать. Надо приучить человека, что если он едет на дачу или в большой продуктовый магазин раз в неделю, то пусть едет на автомобиле, а если он едет в будни на работу, то лучше не на машине", - сказал Блинкин.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что в первую очередь, разрабатывая транспортную политику, необходимо обратить внимание на ее связь с градостроительной политикой города. Именно отсутствие такой связи, по его мнению, было главной проблемой предыдущей стратегии.

"Загруженность дорог невозможно рассматривать в отрыве от градостроительной политики. Основной недостаток предыдущей стратегии был в том, что она рассматривалась отдельно, как будто у нас строительство отдельно, рост населения агломерации отдельно, пространственное развитие агломерации отдельно, а транспорт отдельно. И все делали вид, что они друг на друга не влияют. Это абсурд", - сказал Шкуматов.

По его словам, транспортная стратегия города – серьезный документ, он должен быть гармоничным и учитывать развитие города по другим направлениям.

"Основная задача серьезного документа – это увязка пространственного развития города, увязка градостроительной, строительной политики с транспортом. Потому что транспорт является всегда для любых территорий производным, то есть люди из ниоткуда не берутся и никуда не деваются, они ездят по своим делам. То есть если вы каких-то людей поселили в поле, то надо понимать, что они будут создавать дополнительный трафик. Транспортная политика должна учитывать эти моменты, где-то запрещать, где-то разрешать, где-то увеличивать поток, где-то уменьшать. Этот документ должен быть гармоничным и учитывать все эти моменты", - сказал Шкуматов.

МАСК НЕ ПОМОЖЕТ

При этом опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что технологии Илона Маска не помогут в решении проблем загруженности московских дорог. Как считает Блинкин, применение вакуумного высокоскоростного поезда внутри города просто неоправданно.

"Hyperloop для города, для Москвы это ерунда полная. Если бы мне на другой конец континента надо было – это оправданно, а внутри города – это ерунда откровенная. Технически это интересно, но в среднем человеку до работы 15 километров, вот на такие расстояния hyperloop задаром не нужен. А вот если из Москвы в Питер… но тут уже надо считать экономику", - сказал Блинкин.

В свою очередь Шкуматов отмечает, что говорить не о чем, хотя бы потому что технология hyperloop еще толком не готова и не опробована.