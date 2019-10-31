В Удмуртии отремонтировали сельский клуб в рамках нацпроекта "Культура"

УФА, 31 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры на сумму свыше 6 миллионов рублей для занимающихся здесь призеров многочисленных музыкальных фестивалей, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Общая сумма затраченных средств – 6,6 миллиона рублей, из них 4,8 миллиона из федерального бюджета. В доме культуры полностью заменили пол, отштукатурили и выровняли стены, заменили электрическую проводку, провели капитальный ремонт отопительной системы здания, заменили окна, установили новое освещение. Появились новые перегородки, раздевалка, входная группа и двери", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

По данным ведомства, здание под сельский дом культуры было приобретено в 2016 году на средства местного бюджета. Сейчас здесь размещены дом культуры, библиотека, филиал Вавожской детской школы искусств. При клубе функционируют девять клубных формирований, в которых участвуют 119 местных жителей, в стенах клуба ежегодно проводят более 130 масштабных для района культурных мероприятий.