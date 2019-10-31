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РИА Новости
Удмуртская Республика

В Удмуртии отремонтировали сельский клуб в рамках нацпроекта "Культура"

15:48 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов
УФА, 31 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры на сумму свыше 6 миллионов рублей для занимающихся здесь призеров многочисленных музыкальных фестивалей, сообщили в пресс-службе главы республики.
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Ведомство поясняет, что Какможский сельский дом культуры ремонтировался в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
"Общая сумма затраченных средств – 6,6 миллиона рублей, из них 4,8 миллиона из федерального бюджета. В доме культуры полностью заменили пол, отштукатурили и выровняли стены, заменили электрическую проводку, провели капитальный ремонт отопительной системы здания, заменили окна, установили новое освещение. Появились новые перегородки, раздевалка, входная группа и двери", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
По данным ведомства, здание под сельский дом культуры было приобретено в 2016 году на средства местного бюджета. Сейчас здесь размещены дом культуры, библиотека, филиал Вавожской детской школы искусств. При клубе функционируют девять клубных формирований, в которых участвуют 119 местных жителей, в стенах клуба ежегодно проводят более 130 масштабных для района культурных мероприятий.
"В клубе занимаются призёры межрайонного инклюзивного фестиваля "Таланты без границ", лауреаты республиканского гранд-фестиваля "Роза мира", республиканского конкурса-фестиваля талантов "Хрустальная ёлка", ежегодного вокального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Вавожский звездопад", - сообщает пресс-служба, отметив, что вокальные и танцевальные ансамбли "Поющие сердца", "Какможские забавы" и "Арлекино" являются местными звездами и постоянными участниками районных мероприятий.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртия
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