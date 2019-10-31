Татарстан заинтересован расширить поставки вертолетов в Белоруссию

КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости . В Республике Татарстан заинтересованы в расширении поставок продукции Казанского вертолётного завода в Беларусь, сообщил российским и белорусским журналистам заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.
По его словам, в 2016-2017 годах в Беларусь уже были поставлены 12 военно-транспортных вертолётов МИ-8.
"В настоящее время ведутся переговоры о дальнейших поставках. В том числе, мы предлагаем вашим коллегам вертолеты "Ансат", которые выпускаются здесь в Казани. Они может быть в различных модификациях. Скажем, они могут быть использованы в санитарной авиации, а также как учебный вертолёт", - сообщил Каримов.
В Республике Татарстан с 29 октября по 1 ноября проходит пресс-тур Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".