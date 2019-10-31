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РИА Новости
Союзное государство

Татарстан заинтересован расширить поставки вертолетов в Белоруссию

15:41 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Вертолет на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости . В Республике Татарстан заинтересованы в расширении поставок продукции Казанского вертолётного завода в Беларусь, сообщил российским и белорусским журналистам заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.
По его словам, в 2016-2017 годах в Беларусь уже были поставлены 12 военно-транспортных вертолётов МИ-8.

"В настоящее время ведутся переговоры о дальнейших поставках. В том числе, мы предлагаем вашим коллегам вертолеты "Ансат", которые выпускаются здесь в Казани. Они может быть в различных модификациях. Скажем, они могут быть использованы в санитарной авиации, а также как учебный вертолёт", - сообщил Каримов.

В Республике Татарстан с 29 октября по 1 ноября проходит пресс-тур Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
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Союзное государствоБелоруссияТатарстанЭкономика
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