Татарстан заинтересован расширить поставки вертолетов в Белоруссию

"В настоящее время ведутся переговоры о дальнейших поставках. В том числе, мы предлагаем вашим коллегам вертолеты "Ансат", которые выпускаются здесь в Казани. Они может быть в различных модификациях. Скажем, они могут быть использованы в санитарной авиации, а также как учебный вертолёт", - сообщил Каримов.