Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT

Другие подробности не приводятся.

Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.