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РИА Новости
Война в Сирии

Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных

15:37 31.10.2019 (обновлено: 16:10 31.10.2019)
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© AFP 2019 / Bakr AlkasemТурецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
© AFP 2019 / Bakr Alkasem
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
Другие подробности не приводятся.
Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
... Покажите пленных Сирийцев Лаврову... а то у него бананы в ушах и он не слышал, что были столкновения между армией Турции и Сирийской армией ))
31 октября, 15:59
PZPetr Zhukoff
12000016
Ожесточенные бои в районе Рас аль-Айна, Турция сообщает о захваченных сирийских солдатах время публикации: 31 октября 2019 г., 14:42 | последнее обновление: 31 октября 2019 г., 15:02 Телеканал "Аль-Джазира" сообщает о боях между сирийскими правительственными войсками и подразделениями турецкой армии, действующими при поддержке протурецких сирийских боевиков. Ареной боев стал район приграничного города Рас аль-Айн.
31 октября, 16:16
АРАнна Рутман
1310100
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