Бречалов : регионы нуждаются в едином календаре спортивных событий

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Задача популяризации массового спорта в России требует создания единого для всех регионов календаря спортивного событийного туризма, сообщил на пресс-конференции в четверг глава Удмуртии Александр Бречалов.
"В России необходимо создать единый календарь для всех регионов по спортивному событийному туризму, который будет рассчитан на популяризацию спорта для всех любителей активного отдыха",- сказал Бречалов.
Глава региона подчеркнул, что от создания календаря, в котором будет собрана вся информация по спортивным стартам страны, "выиграют все регионы как в увеличении численности людей, вовлечённых в спорт, так и в привлечении внимания к тому или иному региону и в увеличении туристического потока".
Бречалов отметил и финансовую выгоду регионов от реализации такого проекта. "Не секрет, что сегодня многие любители спорта отправляются , к примеру, а Италию на полумарафон или в Финляндию на лыжную гонку, бронируя там отели , пользуясь всей инфраструктурой, вывозя из страны десятки и даже сотни тысяч рублей. Хотя у нас есть масса уникальных предложений для занятия спортом", - резюмировал он.