Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:30Z
https://ria.ru/20191031/1560443911.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_2beb3be7f74def9534202d9b15e87d1d.jpg
РИА Новости
Удмуртская Республика

Бречалов : регионы нуждаются в едином календаре спортивных событий

15:30 31.10.2019
18
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Задача популяризации массового спорта в России требует создания единого для всех регионов календаря спортивного событийного туризма, сообщил на пресс-конференции в четверг глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В России необходимо создать единый календарь для всех регионов по спортивному событийному туризму, который будет рассчитан на популяризацию спорта для всех любителей активного отдыха",- сказал Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что от создания календаря, в котором будет собрана вся информация по спортивным стартам страны, "выиграют все регионы как в увеличении численности людей, вовлечённых в спорт, так и в привлечении внимания к тому или иному региону и в увеличении туристического потока".
Бречалов отметил и финансовую выгоду регионов от реализации такого проекта. "Не секрет, что сегодня многие любители спорта отправляются , к примеру, а Италию на полумарафон или в Финляндию на лыжную гонку, бронируя там отели , пользуясь всей инфраструктурой, вывозя из страны десятки и даже сотни тысяч рублей. Хотя у нас есть масса уникальных предложений для занятия спортом", - резюмировал он.
Александр Бречалов
5 июня, 22:10Петербургский международный экономический форум
Бречалов рассказал о книгах для "полки главы" одной из школ Ижевска
100000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловОбщество
Рекомендуем
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии отремонтировали сельский клуб в рамках нацпроекта "Культура"
Вертолет на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Татарстан заинтересован расширить поставки вертолетов в Белоруссию
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Конкурс социальных проектов пройдет в Липецкой области
Фотограф
Фотовыставка "Фармацевтическая Москва" открывается на Никитском бульваре
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Минфин РФ предложит кабмину продлить проект по финансовой грамотности
Города России. Казань
Татарстан и Белоруссия намерены в декабре подписать ряд соглашений
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова отметила нехватку госклиник по лечению наркозависимости
Автомобили на Крымском валу в Москве
Резидент столичной ОЭЗ победил в конкурсе лучших технологий
Рейхстаг
Российский генконсул в Германии надеется на улучшения отношений с Берлином
Эмблема нефтяной компании Татнефть на выставке Нефтегаз-2019
"Татнефть" намерена расширить сеть заправок на территории Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019
Оптимизация медучреждений не должна быть схематичной, заявил Путин
Города России. Иваново
Ивановская область в 29-й раз откроет фестиваль "Дни российской культуры"
Руководитель делегации России в Конгрессе, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: сессия Конгресса местных властей СЕ была успешной для России
Элеонора Митрофанова
В Россотрудничестве сообщили о ситуации с квотами для иностранных студентов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Экспортно ориентированные производители из Ленобласти получат господдержку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния