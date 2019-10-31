Бречалов : регионы нуждаются в едином календаре спортивных событий

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Задача популяризации массового спорта в России требует создания единого для всех регионов календаря спортивного событийного туризма, сообщил на пресс-конференции в четверг глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В России необходимо создать единый календарь для всех регионов по спортивному событийному туризму, который будет рассчитан на популяризацию спорта для всех любителей активного отдыха",- сказал Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что от создания календаря, в котором будет собрана вся информация по спортивным стартам страны, "выиграют все регионы как в увеличении численности людей, вовлечённых в спорт, так и в привлечении внимания к тому или иному региону и в увеличении туристического потока".