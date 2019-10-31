Россиянину в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы за провоз наркотиков

Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 46-летнего гражданина России, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела... Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в ходе таможенного контроля в пункте пропуска "Котловка" на границе с Литвой в автомобиле, которым управлял мужчина, сотрудниками Государственного таможенного комитета был обнаружен тайник. "В тайнике обвиняемый с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации перемещал более 290 килограммов гашиша", - отмечается в сообщении.

При расследовании уголовного дела следователем направлялось поручение об оказании правовой помощи компетентным органам Российской Федерации, велась активная совместная работа с Интерполом. В итоге 46-летнему мужчине было предъявлено обвинение в совершении незаконного с целью сбыта приобретения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц, а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.