Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:27Z
https://ria.ru/20191031/1560443846.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149077/51/1490775156_0:151:2076:1318_1036x0_80_0_0_7dbc01e7db91aea4fb14d6b36f07f118.jpg
РИА Новости

Россиянину в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы за провоз наркотиков

15:27 31.10.2019
323
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 46-летнего гражданина России, сообщается в четверг на сайте ведомства.
"Завершено расследование уголовного дела... Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, в ходе таможенного контроля в пункте пропуска "Котловка" на границе с Литвой в автомобиле, которым управлял мужчина, сотрудниками Государственного таможенного комитета был обнаружен тайник. "В тайнике обвиняемый с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации перемещал более 290 килограммов гашиша", - отмечается в сообщении.
При расследовании уголовного дела следователем направлялось поручение об оказании правовой помощи компетентным органам Российской Федерации, велась активная совместная работа с Интерполом. В итоге 46-летнему мужчине было предъявлено обвинение в совершении незаконного с целью сбыта приобретения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц, а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Молоток и наручники на столе у судьи
Вчера, 14:10Радио Sputnik
За пропаганду наркотиков в интернете предложили сажать на срок до семи лет
2100110
Обсудить 0
БелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния