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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Война глазами художников – в Москве откроется выставка памяти

15:25 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПресс-конференция, посвященная проведению XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства" в пресс-центре МИА "Россия Сегодня"
Пресс-конференция, посвященная проведению XVIII Церковно-общественной выставки-форума Православная Русь ― ко Дню народного единства в пресс-центре МИА Россия Сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Четвертого ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". В чем уникальность экспозиции и как трансформировалась память о войне в произведениях художников, обсудили на пресс-конференции в Москве.
Председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) отметил, что решение посвятить выставку картинам и скульптурам, произведениям искусства, посвященным и созданным в военные годы, в преддверии праздника Победы считает правильным.
"Прошло 75 лет, и для нас все важнее тот момент истины. Мы не можем понять всей силы чувств, которые охватили тогда людей, но услышать из первых уст – необычайно важно. То, что нам передано в произведениях искусства, не сравнится ни с чем", – сказал митрополит.
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Одной из главных задач для организаторов было показать на примере художественных произведений то, как художники пропускали этот период через себя, через свое сердце и душу, и как война изображалась на протяжении десятилетий, отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"В этой выставке нет ни одной пустой, конъюнктурной работы. Мы хотим затронуть душу каждого, кто придет на эту выставку", – подчеркнула она.
Советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров отметил, что была проведена очень большая работа, чтобы сделать экспозицию не просто интересной, но и понятной всем.
"Многое на этих картинах уже не совсем понятно, многое обросло легендами, многие имена были забыты. Поэтому мы со своей стороны провели довольно большую работу, чтобы объяснить реалии на картинах и дать исторический контекст для этих работ. По-моему, получилось замечательно. Вас ждет удивительное путешествие в мир абсолютных 149 шедевров", – сказал Андрей Назаров.
Экспозиция объединит в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей.
Как отмечают организаторы, для того чтобы увидеть самостоятельно все экспонаты выставки, пришлось бы пройти 85 355 км и объехать более 30 городов.
Выставка будет доступна для посещений до 8 декабря. Вход свободный.
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80 лет с начала Второй мировой войныМанежВторая мировая война (1939-1945)Москва
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