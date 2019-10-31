Следователи завели дело о халатности после смерти ребенка в детсаду в Коми

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду Ухты. По данным региональных СМИ, ребенок умер во время тихого часа в детском саду №11.

По предварительным данным, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания. Отмечается, что эти данные судмедэкспертизы могут говорить о ненадлежащем исполнении обязанностей по выявлению заболевания у ребенка и оказанию помощи. Подчеркивается, что следователи оценят действия лиц, невнимательность которых привела к смерти ребенка.