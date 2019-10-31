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РИА Новости

Одного из пострадавших в перестрелке фермеров перевели из реанимации

15:07 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Больница. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи перевели из реанимации в отделение одного из пострадавших при перестрелке в Орловском районе Ростовской области, второй пострадавший ранее был выписан на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель больницы.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
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Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
"Один был выписан на амбулаторное лечение, второго перевели в хирургическое отделение. Его состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя СУСК России по области, в настоящее время по уголовному делу задержаны два человека. Один из них – 39-летний Василий Дакишвили, подозреваемый в убийстве с применением огнестрельного оружия, был заключен под стражу 24 октября. Второй – 28-летний Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в данном преступлении, был арестован 29 октября.
Ранее МВД Чечни также сообщало о задержании в Грозном участника перестрелки в Ростовской области, которого после опроса передали сотрудникам ростовской полиции. В следственных органах РИА Новости сообщили, что в настоящее время он не задержан. Правоохранители продолжают розыск лиц, причастных к преступлению. Не уточняется, о каком количестве разыскиваемых идет речь.
По данным представителя главы Чечни в Ростовской области Имрана Исраилова, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 октября, 20:40РИА Новости
Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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