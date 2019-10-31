Одного из пострадавших в перестрелке фермеров перевели из реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи перевели из реанимации в отделение одного из пострадавших при перестрелке в Орловском районе Ростовской области, второй пострадавший ранее был выписан на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель больницы.

По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

"Один был выписан на амбулаторное лечение, второго перевели в хирургическое отделение. Его состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя СУСК России по области, в настоящее время по уголовному делу задержаны два человека. Один из них – 39-летний Василий Дакишвили, подозреваемый в убийстве с применением огнестрельного оружия, был заключен под стражу 24 октября. Второй – 28-летний Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в данном преступлении, был арестован 29 октября.

Ранее МВД Чечни также сообщало о задержании в Грозном участника перестрелки в Ростовской области, которого после опроса передали сотрудникам ростовской полиции. В следственных органах РИА Новости сообщили, что в настоящее время он не задержан. Правоохранители продолжают розыск лиц, причастных к преступлению. Не уточняется, о каком количестве разыскиваемых идет речь.