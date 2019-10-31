Неделя молодёжных культурных обменов между Китаем и РФ началась в Суйфэньхэ

МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайско-российская неделя культурных обменов молодёжи открылась 29 октября в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян.
Чтобы лучше понять менталитет друг друга, собрались более 1600 подростков двух стран из художественных коллективов Хабаровского и Приморского краёв, других регионов России, Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина и Внутренней Монголии.
Молодые посланники дружбы Китая и России за 7 дней примут участие в шести фестивалях искусств - "Яркие звезды", "Торжество Шелкового пути", "Ритм дружбы" и других; через песни, танцы и музицирование они воспевают глубокие чувства и дружественные отношения между народами Китая и России.
Гости события побывают в художественных колледжах и гимназиях, на стадионе, в библиотеке, кинотеатре, чайной, где познакомятся с китайским этикетом и обычаями, китайской поэзией и прозой. Китайские народные танцы, чайная церемония, каллиграфия, живопись, кино, ремёсла дадут возможность лучше ощутить очарование традиционной культуры Поднебесной.