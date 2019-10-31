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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Неделя молодёжных культурных обменов между Китаем и РФ началась в Суйфэньхэ

15:14 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСтуденты китайского униерситета
Студенты китайского униерситета
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайско-российская неделя культурных обменов молодёжи открылась 29 октября в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян.
Чтобы лучше понять менталитет друг друга, собрались более 1600 подростков двух стран из художественных коллективов Хабаровского и Приморского краёв, других регионов России, Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина и Внутренней Монголии.
Молодые посланники дружбы Китая и России за 7 дней примут участие в шести фестивалях искусств - "Яркие звезды", "Торжество Шелкового пути", "Ритм дружбы" и других; через песни, танцы и музицирование они воспевают глубокие чувства и дружественные отношения между народами Китая и России.
Гости события побывают в художественных колледжах и гимназиях, на стадионе, в библиотеке, кинотеатре, чайной, где познакомятся с китайским этикетом и обычаями, китайской поэзией и прозой. Китайские народные танцы, чайная церемония, каллиграфия, живопись, кино, ремёсла дадут возможность лучше ощутить очарование традиционной культуры Поднебесной.
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