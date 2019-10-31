Неделя молодёжных культурных обменов между Китаем и РФ началась в Суйфэньхэ

МОСКВА, 31 окт - . Китайско-российская неделя культурных обменов молодёжи открылась 29 октября в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. " Проект "Россия-Китай: главное . Китайско-российская неделя культурных обменов молодёжи открылась 29 октября в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян.

Чтобы лучше понять менталитет друг друга, собрались более 1600 подростков двух стран из художественных коллективов Хабаровского и Приморского краёв, других регионов России, Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина и Внутренней Монголии.

Молодые посланники дружбы Китая и России за 7 дней примут участие в шести фестивалях искусств - "Яркие звезды", "Торжество Шелкового пути", "Ритм дружбы" и других; через песни, танцы и музицирование они воспевают глубокие чувства и дружественные отношения между народами Китая и России.