Путин поддержал идею создания технологического центра под Калининградом

В ходе встречи один из выступающих отметил, что в Калининградской области сложилась проблема, когда до 50% молодых специалистов - врачей и исследователей - уезжают работать в другие города. При этом он подчеркнул, что в области подготовлен проект инновационного технологического центра "Балтийская долина". По его словам, проект даст 650 рабочих мест для молодых специалистов в исследовательской области, стоимость проекта - 11,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда - частные инвестиции, выполнен проект будет в 2024 году.