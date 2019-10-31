Путин поддержал идею создания технологического центра под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства в Калининградской области инновационного технологического центра "Балтийская долина" стоимостью 11,8 миллиарда рублей.
В четверг Путин встречался с представителями общественности Калининградской области.
В ходе встречи один из выступающих отметил, что в Калининградской области сложилась проблема, когда до 50% молодых специалистов - врачей и исследователей - уезжают работать в другие города. При этом он подчеркнул, что в области подготовлен проект инновационного технологического центра "Балтийская долина". По его словам, проект даст 650 рабочих мест для молодых специалистов в исследовательской области, стоимость проекта - 11,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда - частные инвестиции, выполнен проект будет в 2024 году.
"То есть, это 9 миллиардов, рассчитанные на пять лет... Это хорошая идея. Я думаю, что нужно сделать все, чтобы реализовать", - сказал Путин.
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