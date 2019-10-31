Путин вспомнил, как вводил запрет на забой бельков

"Но отменить оказалось нельзя, потому что это для местных жителей традиционный вид промысла. Они за счет этого живут. Мне стало совсем жалко этих бельков, я говорю: слушайте, а сколько зарабатывают? Там, по-моему, сказали 30 миллионов... я был председателем правительства РФ в это время. Значит, мне сказали 30 миллионов. Я говорю: ну, 30 миллионов - Россия не обеднеет, бельков сохраним", - продолжил президент.