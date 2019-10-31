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РИА Новости

Путин вспомнил, как вводил запрет на забой бельков

14:50 31.10.2019 (обновлено: 17:09 31.10.2019)
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как вводил запрет на забой бельков - детенышей тюленя - и пообещал, что в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области появится велодорожка.
На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили помочь сдвинуть с мертвой точки реализацию проекта о создании велодорожки в национальном парке "Куршская коса".
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Как пояснили президенту, стоимость велодорожки составляет 451 миллион рублей. "Ну ничего себе велодорожка", - рассмеялся президент.
"Я вам сейчас расскажу историю очень любопытную. Бельки у нас такие есть, знаете, такие животные маленькие. Их добывают таким жестоким образом - палками забивают маленьких, для того чтобы шкурки продавать. Это местный промысел людей, которые проживают в этом регионе, он традиционный", - рассказал президент.
Он отметил, что специалисты по экологии и борьбе за сохранение животного мира со всего мира обращались с просьбой отменить этот вид промысла.
"Но отменить оказалось нельзя, потому что это для местных жителей традиционный вид промысла. Они за счет этого живут. Мне стало совсем жалко этих бельков, я говорю: слушайте, а сколько зарабатывают? Там, по-моему, сказали 30 миллионов... я был председателем правительства РФ в это время. Значит, мне сказали 30 миллионов. Я говорю: ну, 30 миллионов - Россия не обеднеет, бельков сохраним", - продолжил президент.
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По его словам, в итоге, в документе, принесенном на подпись, стояла сумма около трех миллиардов. "Я сильно рассердился, я помню. Триста миллионов пришлось выдать", - уточнил президент, отметив, что называет примерные цифры.
Путин также добавил, что не знает, принято ли решение по проекту о создании велодорожки в национальном парке, но пообещал, что если еще нет, то будет принято обязательно.
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Владимир ПутинКалининградОбщество
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