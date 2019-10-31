Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T14:46Z
https://ria.ru/20191031/1560441845.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155938/82/1559388220_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b033e250a0895ddf810cbeb2cb7dd0de.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян

14:46 31.10.2019
868
© REUTERS / KCNAЗапуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
© REUTERS / KCNA
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Одним из вариантов неприятных сюрпризов, которые Пхеньян может готовить для Вашингтона уже сейчас, может быть развитие программы баллистических ракет для подводных лодок, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.
Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости заявил, что кроме пусков ракет, в арсенале КНДР есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение США и другим странам.
Запуск ракет в КНДР
12:44РИА Новости
Российский посол рассказал, чем КНДР может испортить настроение США
"У них есть полузамороженная программа работ над баллистическими ракетами подводных лодок. Там есть свои существенные трудности, главная из них – если даже будет разработана идеальная БРПЛ, у них нет подводных лодок-атомоходов, у них только дизельные, шумные лодки, их как-то использовать в реальных современных боевых действиях сложно", - заявил эксперт.
Специалист назвал и другие возможные направления работ. "Что можно ожидать из неприятного? Это продолжение ядерных исследований, начало нового цикла работ. Это действительно продолжение работ над ракетами большой дальности", - заявил Дьячков. При этом, исходя из данных в открытом доступе, "каких-то сверхъестественных скачков" в этой области вряд ли можно ожидать, добавил эксперт.
Кроме того, Пхеньян может предложить США сюрпризы и не в военной области, считает он. "Помимо этого северокорейцы в целом изобретательны, и не обязательно под сюрпризами можно подразумевать какие-то военные выпады или новые испытания. Может быть, они найдут какой-то другой способ борьбы за свои интересы", - отметил востоковед.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
12:44РИА Новости
Российский посол считает, что КНДР нужен позитивный сигнал со стороны США
1423000
Обсудить 0
КНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Александр Вучич
ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини
Запуск ракет в КНДР
Российский посол рассказал, чем КНДР может испортить настроение США
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил информацию о столкновении войск Анкары и Дамаска в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"
Вид на Балаклавскую бухту
В НАТО заявили о невозможности "нормальной" работы с Россией
Министр обороны Таро Коно
В Минобороны Японии рассказали, о чем свидетельствуют ракетные пуски КНДР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Лавров прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Рогозин назвал сроки начала испытаний "водородной" ракеты "Ангара"
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Госсекретарь США Майк Помпео
Китай прокомментировал критику Помпео в адрес Компартии
ДНР
ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
Лента новостейМолния