Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Одним из вариантов неприятных сюрпризов, которые Пхеньян может готовить для Вашингтона уже сейчас, может быть развитие программы баллистических ракет для подводных лодок, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости заявил, что кроме пусков ракет, в арсенале КНДР есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение США и другим странам.

"У них есть полузамороженная программа работ над баллистическими ракетами подводных лодок. Там есть свои существенные трудности, главная из них – если даже будет разработана идеальная БРПЛ, у них нет подводных лодок-атомоходов, у них только дизельные, шумные лодки, их как-то использовать в реальных современных боевых действиях сложно", - заявил эксперт.

Специалист назвал и другие возможные направления работ. "Что можно ожидать из неприятного? Это продолжение ядерных исследований, начало нового цикла работ. Это действительно продолжение работ над ракетами большой дальности", - заявил Дьячков. При этом, исходя из данных в открытом доступе, "каких-то сверхъестественных скачков" в этой области вряд ли можно ожидать, добавил эксперт.

Кроме того, Пхеньян может предложить США сюрпризы и не в военной области, считает он. "Помимо этого северокорейцы в целом изобретательны, и не обязательно под сюрпризами можно подразумевать какие-то военные выпады или новые испытания. Может быть, они найдут какой-то другой способ борьбы за свои интересы", - отметил востоковед.