Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 34, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – четыре, Идлиб – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 17, Латакия – девять, Алеппо – пять, Хама – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Данха провинции Хомс выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.