Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – четыре, Идлиб – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 17, Латакия – девять, Алеппо – пять, Хама – три", - говорится в сообщении.