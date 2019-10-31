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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 15,6%

14:38 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чистая прибыль "Фортума" в январе-сентябре 2019 года по РСБУ выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 5,5%, до 55,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 12,3% и составила 17,3 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 14,3 миллиарда рублей, увеличившись на 15,6% в годовом выражении.
Компания "Фортум" входит в российский дивизион корпорации Fortum. Компания производит электрическую и тепловую энергию на восьми тепловых электростанциях, расположенных на Урале и в Западной Сибири. "Фортум" также производит энергию на трех солнечных электростанциях. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии по состоянию на начало февраля 2019 года составляет 4,9 ГВт.
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14 октября, 18:07Ростовская область
Фортум и Роснано построили ветроэнергетическую установку под Ростовом
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ТеплоснабжениеФортум
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