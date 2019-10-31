Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 15,6%

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чистая прибыль "Фортума" в январе-сентябре 2019 года по РСБУ выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 5,5%, до 55,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 12,3% и составила 17,3 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 14,3 миллиарда рублей, увеличившись на 15,6% в годовом выражении.