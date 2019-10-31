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РИА Новости

Техническую навигацию на Москве-реке и Яузе закроют с 1 ноября

14:29 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Техническая навигация в 2019 году будет закрыта 1 ноября, начнется подготовка к навигации 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Техническая навигация в 2019 году закроется 1 ноября. После этого гидротехнические сооружения начнут готовить к навигации-2020: проведут плановые профилактические и ремонтные работы. На случай аварийных ситуаций на реке в зимний период остаются работать дежурные суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о закрытии навигационного периода на Москве-реке принимается в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.
"Период технической навигации на Москве-реке открылся в апреле текущего года. На протяжении полугода специализированный Флот ГУП "Мосводосток" ежедневно собирал плавающий мусор, ликвидировал нефтяные загрязнения и проводил очистку дна. В его зоне ответственности находится более 30 квадратных километров акватории. Это 67 километров реки Москва; 4,5 километров низовий реки Яуза; 4,5 километров Водоотводного канала. Работы по уборке выполняют 30 плавсредств", - добавили в пресс-службе.
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