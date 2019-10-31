Техническую навигацию на Москве-реке и Яузе закроют с 1 ноября

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Техническая навигация в 2019 году будет закрыта 1 ноября, начнется подготовка к навигации 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Техническая навигация в 2019 году закроется 1 ноября. После этого гидротехнические сооружения начнут готовить к навигации-2020: проведут плановые профилактические и ремонтные работы. На случай аварийных ситуаций на реке в зимний период остаются работать дежурные суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о закрытии навигационного периода на Москве-реке принимается в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.