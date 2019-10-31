"Музыкальные фестивали в Коктебеле давно стали неотъемлемой частью его жизни. В том числе их цель – сохранить уникальный природный ландшафт этого заповедного места, изменить жизнь поселка к лучшему. Для этого мы делаем все, что в наших силах: фестивали всегда проходят по принципу ноль, экологические акции стали их ежегодной доброй традицией. Но, полагаю, настала пора идти дальше – еще шире вовлечь в наше фестивальное движение волонтеров Крыма, туристов, всех неравнодушных. Мы потребуем от региональных властей ускорить строительство очистных сооружений в Коктебеле, ведь федеральные средства выделены. Мечтаем превратить наш любимый Крым в самое чистое место России и Европы", - отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.
В Коктебеле объявили девиз Недели музыки-2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники экозабега в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В Международный день черного моря, который отмечается 31 октября, оргкомитет фестивалей Koktebel Jazz Party и RAP Koktebel объявил девиз Недели музыки-2020 в артистическом поселке – "За чистый Коктебель!"
Ставший знаковым для джазменов Роcсии и мира феcтиваль Koktebel Jazz Party и смотр неформального искусства RAP Koktebel станут примером осознанного потребления и устойчивого развития одного из самых красивых мест Крыма. Наряду с насыщенной артистической программой Неделя музыки в Коктебеле предложит своим гостям участие в экологических акциях, а также широкий спектр тематических мастер-классов и лекций.
Неделю музыки в Коктебеле-2020, 17 и 18 августа откроют концерты участников RAP Koktebel. Далее, с 21 по 23 августа, музыкальную эстафету примут гуру джаза и юные исполнители в рамках Koktebel Jazz Party. В коротком антракте между фестивалями, 19 и 20 августа, сцены в Коктебеле предложат своим зрителям выступления битмейкеров и диджеев, а также пройдет танцевальный хип-хоп батл.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестивалей занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.