В Коктебеле объявили девиз Недели музыки-2020

"Музыкальные фестивали в Коктебеле давно стали неотъемлемой частью его жизни. В том числе их цель – сохранить уникальный природный ландшафт этого заповедного места, изменить жизнь поселка к лучшему. Для этого мы делаем все, что в наших силах: фестивали всегда проходят по принципу ноль, экологические акции стали их ежегодной доброй традицией. Но, полагаю, настала пора идти дальше – еще шире вовлечь в наше фестивальное движение волонтеров Крыма, туристов, всех неравнодушных. Мы потребуем от региональных властей ускорить строительство очистных сооружений в Коктебеле, ведь федеральные средства выделены. Мечтаем превратить наш любимый Крым в самое чистое место России и Европы", - отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.