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РИА Новости

Глава ОБСЕ отметил рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе

14:19 31.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ наблюдает в последние 4-6 недель рост количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил генсек организации Томас Гремингер.
"Действительно, мы наблюдаем слишком много нарушений режима прекращения огня. 21 июня было последнее соглашение о прекращении огня. С тех пор количество нарушений значительно сократилось, но, к сожалению, за последние 4-6 недель среднее количество нарушений увеличилось, достигает примерно уровня прошлого года", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Это нас, конечно, не радует. Есть по-прежнему жертвы среди мирного населения, их меньше, чем в прошлом году", - добавил он.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
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