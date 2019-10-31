Глава ОБСЕ отметил рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ наблюдает в последние 4-6 недель рост количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил генсек организации Томас Гремингер.
"Действительно, мы наблюдаем слишком много нарушений режима прекращения огня. 21 июня было последнее соглашение о прекращении огня. С тех пор количество нарушений значительно сократилось, но, к сожалению, за последние 4-6 недель среднее количество нарушений увеличилось, достигает примерно уровня прошлого года", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Это нас, конечно, не радует. Есть по-прежнему жертвы среди мирного населения, их меньше, чем в прошлом году", - добавил он.