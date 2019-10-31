Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T13:48Z
https://ria.ru/20191031/1560438266.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156043/77/1560437757_0:80:2333:1393_1036x0_80_0_0_1fe3faf6b77116cf9e332ef1796088a2.jpg
РИА Новости

Для реализации "формулы Штайнмайера" надо еще многое сделать, заявил Лавров

13:48 31.10.2019
271
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для реализации "формулы Штайнмайера", которую подписал Киев с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, предстоит еще немало сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
"Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко и, конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в конституции Украины упомянутого статуса", - сказал Лавров.
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
25 октября, 18:07РИА Новости
Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе
Российский министр сообщил, что на переговорах с Гремингером обсуждались перспективы политического урегулирования на юго-востоке Украины, исходя из традиционной поддержки РФ роли ОБСЕ в реализации минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для преодоления этого кризиса.
"Обменялись мнениями о путях повышения эффективности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы контактной группы, в том числе по политическим вопросам", - отметил он.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
15 октября, 18:58РИА Новости
В ОБСЕ не видят перспективы пересмотра "формулы Штайнмайера"
411100
Обсудить 0
Томас ГремингерОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявили в МИД
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
ОБСЕ надеется, что Россия расширит поддержку миссии организации на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил информацию о столкновении войск Анкары и Дамаска в Сирии
Эмблема НАТО
НАТО призвала все стороны конфликта в Донбассе выполнять минские соглашения
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ рассказал, что необходимо для разведения сил в Петровском
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Глава ОБСЕ отметил рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Лавров прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"
Вид на Балаклавскую бухту
В НАТО заявили о невозможности "нормальной" работы с Россией
Петровское
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Сотрудники МЧС ДНР во время учений
В ЛНР объявили о совместных учениях с ДНР из-за угрозы диверсий ВСУ
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Россия выступает за укрепление авторитета ОБСЕ, заявил Лавров
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7
ДНР
ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе
Сотрудник военной комендатуры ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
Обмен пленными с Киевом может пройти по формуле "52 на 85", заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния