Для реализации "формулы Штайнмайера" надо еще многое сделать, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для реализации "формулы Штайнмайера", которую подписал Киев с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, предстоит еще немало сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
"Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко и, конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в конституции Украины упомянутого статуса", - сказал Лавров.
Российский министр сообщил, что на переговорах с Гремингером обсуждались перспективы политического урегулирования на юго-востоке Украины, исходя из традиционной поддержки РФ роли ОБСЕ в реализации минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для преодоления этого кризиса.
"Обменялись мнениями о путях повышения эффективности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы контактной группы, в том числе по политическим вопросам", - отметил он.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.