Для реализации "формулы Штайнмайера" надо еще многое сделать, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для реализации "формулы Штайнмайера", которую подписал Киев с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, предстоит еще немало сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко и, конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в конституции Украины упомянутого статуса", - сказал Лавров.

Российский министр сообщил, что на переговорах с Гремингером обсуждались перспективы политического урегулирования на юго-востоке Украины, исходя из традиционной поддержки РФ роли ОБСЕ в реализации минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для преодоления этого кризиса.

"Обменялись мнениями о путях повышения эффективности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы контактной группы, в том числе по политическим вопросам", - отметил он.