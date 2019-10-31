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РИА Новости

Глава Каталонии донес в суд на самого себя из-за участия в референдуме

13:41 31.10.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПредседатель каталонского женералитета Ким Торра
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
© РИА Новости / Елена Шестернина
Председатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра представил в суде признательные показания по поводу своего участия в референдуме о независимости 1 октября 2017 года и митингах 20 сентября того же года, в рамках кампании общественной организация Omnium Cultural.
"Я сделал то, что сделают тысячи каталонцев: дал показания против самого себя. И я сделал это в знак солидарности с политическими заключенными, потому что они были осуждены за организацию референдума. Защита гражданских и политических прав не является преступлением", - написал Торра в Twitter.
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Кампания была объявлена после вынесения Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам в связи с их участием в организации незаконного референдума два года назад. С инициативой выступила общественная организация Omnium Cultural, чей вице-председатель Марсель Маури призвал "заполнить самообвинениями суды четырех столиц провинций – Барселоны, Таррагоны, Льейды и Жироны". Всего, по словам Маури, с момента объявления компании около 10 тысяч каталонцев скачали бланки с признательными показаниями.
Лидер Omnium Cultural Жорди Куишар был приговорен Верховным судом к девяти годам заключения по обвинению в мятеже. К такому же сроку был приговорен лидер еще одной общественной организации Каталонская национальная ассамблея Жорди Санчес. Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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20 сентября 2017 года Гражданская Гвардия проводила обыски и аресты, связанные с подготовкой проведения референдума. В частности, обыски прошли в Совете по экономике автономного сообщества. Вокруг здания тогда собрались сотни человек по призыву общественных организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Митингующие не давали возможности сотрудникам испанских правоохранительных органов выйти, их машины были изуродованы.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Референдум был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
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Ким ТорраКаталонияИспанияВ мире
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