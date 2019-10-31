Глава Каталонии донес в суд на самого себя из-за участия в референдуме

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра представил в суде признательные показания по поводу своего участия в референдуме о независимости 1 октября 2017 года и митингах 20 сентября того же года, в рамках кампании общественной организация Omnium Cultural.

"Я сделал то, что сделают тысячи каталонцев: дал показания против самого себя. И я сделал это в знак солидарности с политическими заключенными, потому что они были осуждены за организацию референдума. Защита гражданских и политических прав не является преступлением", - написал Торра в Twitter

Кампания была объявлена после вынесения Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам в связи с их участием в организации незаконного референдума два года назад. С инициативой выступила общественная организация Omnium Cultural, чей вице-председатель Марсель Маури призвал "заполнить самообвинениями суды четырех столиц провинций – Барселоны, Таррагоны, Льейды и Жироны". Всего, по словам Маури, с момента объявления компании около 10 тысяч каталонцев скачали бланки с признательными показаниями.

He fet el que faran milers de catalans: autoinculpar-me. I ho he fet en solidaritat amb els #presospolítics, perquè han estat condemnats per haver organitzat un referèndum. Defensar els drets civils i polítics no és cap delicte. Gràcies, @omnium, per la campanya #JoMinculpo pic.twitter.com/g32Lej6tQL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 31, 2019

Лидер Omnium Cultural Жорди Куишар был приговорен Верховным судом к девяти годам заключения по обвинению в мятеже. К такому же сроку был приговорен лидер еще одной общественной организации Каталонская национальная ассамблея Жорди Санчес. Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.

20 сентября 2017 года Гражданская Гвардия проводила обыски и аресты, связанные с подготовкой проведения референдума. В частности, обыски прошли в Совете по экономике автономного сообщества. Вокруг здания тогда собрались сотни человек по призыву общественных организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Митингующие не давали возможности сотрудникам испанских правоохранительных органов выйти, их машины были изуродованы.